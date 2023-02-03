Путин относится к нему, как к сыну, хоть он и расходный материал - Орешкин о будущем Кадырова

Чеченцы - последняя гвардия Владимира Путина, которая проложит ему дорогу к аэропорту в случае военного переворота, считает российский политолог.

Кадыров, Путин / скриншот

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров не может претендовать на какое-то более весомое место в путинском режиме, хоть Путин и относится к нему, как к сыну.

В интервью Главреду российский политолог Дмитрий Орешкин отметил, что Кадыров для Путина, по большому счету, расходный материал.

"Несмотря на то, что он относится к нему, как к сыну, и Кадыров – это персональное отражение путинской победы на Северном Кавказе. И хоть Путин и говорит, что победил Чечню, но при этом он теперь ежегодно, по словам Кадырова, платит Чечне примерно по триста миллиардов рублей. По текущему курсу – четыре с лишним миллиарда евро на такую маленькую республику. Потому Кадыров для Путина, с одной стороны, выставка", - отметил политолог.

Кто такой Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

По словам Орешкина, Кадыров – целиком зависящий от Путина частный батальон. Российский диктатор понимает, что кадыровцы товарищи целиком и полностью зависят от него, и их интересы совпадают.

"Чеченцы - его последняя гвардия, которая проложит ему дорогу к аэропорту в случае военного переворота, чтобы он мог с какой-то частью из них улететь. Поэтому Кадыров для него, с одной стороны, персональная символика победы на Кавказе, а с другой – гвардия чужаков, которых Россия не примет. Кадырова персонально и его головорезов очень не любят в армии, ФСБ, но вынуждены терпеть, потому что это люди Путина. Кадыров прекрасно знает, что он Кадыров только до той поры, пока в Кремле Путин. Как только он исчезает, Кадырову надо собирать манатки, складывать их в самолет и лететь куда-нибудь в Арабские Эмираты", - подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что на самом старте полномасштабного военного вторжения России в Украину чеченский диктатор Рамзан Кадыров получил от хозяина Кремля Владимира Путина задачу захватить правительственный квартал в Киеве и злодейским образом ликвидировать лидера Владимира Зеленского.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ, получивший украинское гражданство, бизнесмен Илья Пономарев отмечал, что Путин намеренно пугает западные страны хаосом, который может возникнуть в РФ после ее поражения. Он пытается показать, что в случае отстранения его от власти президентом России может стать еще более опасный человек, например, Кадыров или Пригожин.

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