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Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street Journal

18 декабря 2022, 15:47
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Рамзан Кадыров получил от диктатора Владимира Путина задачу занять правительственный квартал в Киеве.
Кадыров, Зеленский, Путин
Путин приказывал Кадырову убить Зеленского - Wall Street Journal / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

На самом старте полномасштабного военного вторжения России в Украину чеченский диктатор Рамзан Кадыров получил от хозяина Кремля Владимира Путина задачу захватить правительственный квартал в Киеве и злодейским образом ликвидировать лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителей украинской разведки и СБУ.

Есть информация, что за три недели до начала вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву − для "разработки стратегии".

А 25 февраля 2022 кадыровцы проникли в Украину тремя колоннами бронетехники. Украинская разведка перехватила видео, на котором их высокопоставленный абрек сообщает Кадырову, что "время ровно 00:00, мы начинаем движение – более полутора тысяч человек личного состава, лучшие спецподразделения, лучшие бойцы".

Первую из трех групп "кадыровцев" украинские воины почти полностью уничтожили на подступах к Киеву. Две другие группы − были вынуждены перегруппироваться. То есть наступление в целом провалилось еще на подступах к столице Украины.

После такого провала Кадыров поручил своим абрекам приступить к скрытой мобилизации в Чечне. По данным журналистом, чиновники и религиозные деятели ходили по спортзалам, игровым клубам и другим общественным местам. А потом предлагали до 300 тысяч рублей в месяц за участие в войне против Украины. До того кадыровские абреки вербовали "наиболее уязвимых людей ". К этой категории принадлежали мужчины с долгами, судимостями или те, кого подозревали в гомосексуализме и угрожали им тюрьмой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак заявил - гражданская война в России после устранения российского диктатора Владимира Путина − очень плохой вариант для всех, поскольку это будет борьба неконтролируемых и варварских организаций

"Борьба фамилии, которую вы назвали, (Пригожина — Главред) и, очевидно, лидера Чеченской республики (марионетки Кремля Рамзана Кадырова — Главред). Это очень плохой вариант для всех. Потому что будет борьба. Тот, кто знает историю гражданской войны между белой и красной Россией, знает, что это может означать", — сказал историк.

Ранее сообщалось, что нынешняя позиция куратора "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина может представлять угрозу для его номинального хозяина ‒ российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает американское издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

Сообщается, что Пригожин недавно попал в заголовки российских медиа после того, как остро раскритиковал военачальников и российских олигархов. И по стране поползли слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России. Далее, бывший путинский советник и известный русский империалист Марков открыто похвалил Пригожина в соцсетях за призыв российских олигархов внести вклад в продвижение путинских вооруженных сил.

Другие новости:

Владимир Зеленский Владимир Путин Рамзан Кадыров война России и Украины
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