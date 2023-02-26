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"Ловушка для Путина": Жданов рассказал о последствиях для диктатора после освобождения Крыма

26 февраля 2023, 01:48
Российский диктатор видит в Крыму сакральность – "собирание земель русских". Но ВСУ бьют по полуострову, а сделать Путин ничего не может.
Олег Жданов, Крым
Олег Жданов спрогнозировал, что произойдет в РФ после освобождения Крыма / Фото: УНИАН

Освобождение украинской армией Крыма может привести к свержению российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Дело в том, что большинство представителей власти в РФ прекрасно понимают, что Крым был ловушкой для Путина. Ведь Путин видит в Крыму сакральность – "собирание земель русских", - отметил он.

Жданов напомнил об угрозах Кремля: мол, Крым – это красная линия, Путин применит ядерное оружие, бросит "грязную бомбу", будет катастрофа вселенского масштаба.

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"И вот мы уже полгода наносим огневые удары по Крыму и уже даже официально это признали, наш главком вышел и сказал, что это мы: Севастополь – это мы, Саки – это мы и т.д. И что? Что случилось? Кроме истерики Путина, больше ничего. Вот то же самое будет и при потере Крыма", - объяснил военный эксперт.

Жданов добавил: чтобы спасти ситуацию, нужно садиться за стол переговоров.

"А какая переговорная позиция у стороны, которая терпит поражение? Компромиссы. Если Запад поставит условие России – территориальная целостность Украины в границах 1991 года, и мы продолжаем разговор, думаете, они будут возражать? Не думаю. Они будут согласны", - резюмировал военный эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Жданов говорил, что крымская военная операция может быть проведена намного легче, чем операция по освобождению Донбасса. При этом штурмовать Крым в лоб не будет никакой необходимости.

"Если мы выходим на азовское побережье, Крым сам падает к нам в руки. Тогда дальнобойными средствами мы перекроем паромную переправу и добьем уцелевшие пролеты Крымского моста. Все, таким образом, мы превратим Крым в настоящий остров. И российские войска останутся в анклаве. Дальше мы начнем методично уничтожать военные объекты на территории Крыма дальнобойным вооружением, пока они не выбросят белый флаг. Или пока мы их не уничтожим", - объяснил военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Освобождение Крыма - прогнозы

8 февраля министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина начала готовиться к освобождению Крыма. По ее словам, скоро начнется подготовка кадрового резерва для полуострова, учитывая перспективу его деоккупации.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что для окончательного освобождения оккупированного Крыма может потребоваться много лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за 7 лет, однако такой вариант маловероятен. Возможно придется ждать гораздо дольше, пока сменится хотя бы одно поколение людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захваченный Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов намекнул, что уже летом 2023 года Крым будет под контролем Украины. Отвечая на вопрос о том, куда лучше всего поехать в отпуск летом 2023 года, глава ГУР ответил так: "Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов".

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