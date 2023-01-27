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На освобождение Крыма может уйти от 7 до 25 лет – политический эксперт

27 января 2023, 14:04
Вариант военного освобождения полуострова менее вероятен, а на другие варианты понадобится много лет.
Крым, Александр Кочетков
На освобождение Крыма может уйти от 7 до 25 лет, считает Кочетков/ УНИАН, Главред

Для окончательного освобождения оккупированного Крыма может потребоваться много лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за 7 лет, однако такой вариант маловероятен.

Возможно придется ждать гораздо дольше, пока сменится хотя бы одно поколение людей. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков во время чата на Главреде.

"От 7 до 25 лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за семь лет, но это маловероятно. 25 лет – это будет что-то, похожее на Тайвань, то есть весь мир признает, что Крым украинский, но постепенное его возвращение может растянуться на 25 лет. Нужно, чтобы изменились поколения", – говорит аналитик.

Он отмечает, что во время кровопролитной войны противоречия могут быть настолько острыми, что не удастся легко вернуть полуостров в состав материковой Украины.

"Когда идут военные действия, когда пролилась кровь, противоречия столь остры, что невозможно интегрировать этот регион без постоянных конфликтов, без партизанской и другой войны. Нужно, чтобы сменилось поколение, отсюда и появляются термины, скажем, 25 лет, чтобы те люди, которые воевали, чья кровь или кровь близких пролилась, естественным образом ушли из жизни или с общественной арены", – объясняет Кочетков.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Возможен также вариант освобождения Крыма сугубо военным путем, однако он менее вероятен, считает аналитик.

"Но есть вариант, что мы начнем военным путем освобождать Крым, что у нас появится такая технологическая возможность, и мы практически дойдем до побережья. Сценарий, предусматривающий сугубо военный путь освобождения Крыма, есть, но он, на мой взгляд, менее вероятен", – отмечает он.

Освобождение Крыма

Генерал армии Украины Николай Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного Крыма. Если армии Украины удастся в один момент нанести удар по оккупационным войскам РФ, как было в Харьковской области, будет освобождение Запорожской области и Левобережья Херсонщины. И тогда ВСУ смогут войти в Крым. Альтернативный вариант предусматривает вытеснение оккупантов из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, после чего начнется возврат Крыма политическим путем.

Бывший командующий армией США в Европе Марк Хертлинг отмечал, что Украина может победить страну-агрессора РФ на поле боя и вернуть все свои территории, включая оккупированный Крым. Только украинским военным придется столкнуться с рядом проблем.

Ранее в западных СМИ дали оценку новым возможностям Украины. Они писали, что танки, которые Запад предоставит Украине, ухудшат ситуацию для оккупационных войск России в Крыму, но такого шага недостаточно. Всё зависит, прежде всего, от готовности США поставить Киеву дальнобойные снаряды. Успешность Путина на посту президента РФ напрямую зависит от того, сможет ли Москва удержать Крымский полуостров.

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