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Возвращение Крыма и крах режима Путина: на Западе дали оценку новым возможностям Украины

26 января 2023, 13:57
Реализация сценария освобождения Крыма зависит от готовности Штатов предоставить Украине дальнобойные сняряды, пишут журналисты издания The Hill.
Крым, Путин
Перспективы Путина в России зависят от способности Москвы удержать оккупированный Крым - СМИ / Коллаж УНИАН

Танки, которые Запад даст Украине, ухудшат ситуацию для оккупационных войск России в Крыму, но такого шага недостаточно. Все зависит, прежде всего, от готовности США поставить Киеву дальнобойные снаряды. Успешность директора Кремля Владимира Путина на посту президента РФ напрямую зависит от того, сможет ли Москва удержать Крымский полуостров. В Белом доме считают, что если ВСУ удастся отвоевать Крым, Украина серьезно усилит свои позиции на будущих переговорах.

В материале американского издания The Hill говорится о том, что западные танки сделают еще более опасным положение для российских оккупантов в Крыму. Однако для освобождения полуострова этого недостаточно – вопрос деоккупации зависит, в первую очередь, от готовности Вашингтона отправить Киеву дальнобойные снаряды.

Также отмечается, что позиции Путина как президента агрессора РФ напрямую зависят от того, сможет ли он удерживать контроль над захваченным Крымом.

"Имея ракеты ATACMS или ударные дроны Grey Eagle, Украина могла бы успешно атаковать базы оккупантов в Севастополе или логистический хаб в Джанкое. Предоставленные Западом танки, конечно, усилят опасность для российских войск на полуострове, но ключевыми пока не являются. Успешность Владимира Путина как президента России, напрямую зависит от того, будет ли он контролировать Крым", - указано в статье.

Журналисты добавили, что западный мир долго медлил с предоставлением Киеву вооружений, которые могли бы представлять угрозу для оккупантов на Крымском полуострове. Теперь в администрации Байдена придерживаются точки зрения, согласно которой если Украине удастся отвоевать Крым, Киев значительно улучшит свою позицию на будущих переговорах с Москвой.

"Однако в последнее время в Белом доме склоняются к тому, что карту Крыма можно успешно разыграть на потенциальных мирных переговорах с Кремлем. Мол, если у Украины будет достаточно средств, чтобы отвоевать полуостров, это существенно улучшит ее позиции на переговорах", - подчеркивается в материале.

Возвращение Крыма в Украину

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сделал прогноз о том, что масштабное наступление ВСУ возможно уже в марте. Украинские силы обороны будут освобождать свои территории от Крыма до Донбасса. Российские оккупанты должны потерпеть окончательное поражение.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что существует два базовых сценария возвращения оккупированного Крыма. Первый предусматривает отстранение Путина от власти и вывод российских войск из Крымского полуострова. Второй – военную операцию ВСУ.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что Украина может освободить захваченный Россией Крым до конца лета. Впрочем, это зависит от поставок Киеву необходимых вооружений и дальнобойных ракет.

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ВСУ Владимир Путин новости Крыма война России и Украины
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