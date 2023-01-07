Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения Крыма

В Крыму в 2023 году могут начаться боевые действия – по-другому Украине не удается добиться освобождения полуострова от оккупации РФ, считает Олег Жданов.

Украина может вернуть Крым в результате проведения комплексной военной операции - Жданов / Коллаж Главред, УНИАН

Украина может освободить Крым только в случае реализации двух сценариев. Первый предполагает отстранение главы Кремля Владимира Путина от власти и вывод российских оккупационных войск из полуострова. Второй – возвращение Крымского полуострова путем проведения там военной операции ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Крыму, вполне вероятно, могут начаться боевые действия, поскольку Украина вряд ли располагает альтернативным вариантом возвращения полуострова.

По его словам, Крым можно освободить на базе реализации двух ключевых сценариев. Первый – Путина отстраняют от власти в России, в результате чего Москва выведет войска с Крымского полуострова.

Второй вариант предусматривает проведение комплексной военной операции по освобождению территории.

"Крым можно освободить только двумя путями. Первый – путем отстранения Путина от власти, когда новые представители России молча выведут российские войска с полуострова. Второй вариант освобождения Крыма предполагает проведение Вооруженными силами Украины комплексной операции, включая морскую десантную, заход на территорию полуострова и освобождение его от российских войск", - подчеркнул Олег Жданов.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ для приближения к административным границам с оккупированным Крымом нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя.

По мнению Залужного, освобождение Мелитополя позволит армии решить две задачи – установить огневой контроль над "сухопутным коридором" россиян в захваченный Крым и Перекопским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что оккупанты России опасаются высадки в Крыму десанта ВСУ. Поэтому захватчики укрепляют береговые линии. На полуострове устанавливаются минные заграждения. Россияне роют там траншеи и окопы в надежде остановить украинскую армию.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отметил, что оккупант Россия базирует в Крыму корабли, подводные лодки, наземные комплексы и самолеты, которые являются носителями ядерных боеприпасов. В Киеве надеются, что цивилизованный мир не допустит применения российскими оккупантами ядерного оружия.

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