glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения Крыма

7 января 2023, 14:39
В Крыму в 2023 году могут начаться боевые действия – по-другому Украине не удается добиться освобождения полуострова от оккупации РФ, считает Олег Жданов.
Жданов, Крым
Украина может вернуть Крым в результате проведения комплексной военной операции - Жданов / Коллаж Главред, УНИАН

Украина может освободить Крым только в случае реализации двух сценариев. Первый предполагает отстранение главы Кремля Владимира Путина от власти и вывод российских оккупационных войск из полуострова. Второй – возвращение Крымского полуострова путем проведения там военной операции ВСУ. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в Крыму, вполне вероятно, могут начаться боевые действия, поскольку Украина вряд ли располагает альтернативным вариантом возвращения полуострова.

По его словам, Крым можно освободить на базе реализации двух ключевых сценариев. Первый – Путина отстраняют от власти в России, в результате чего Москва выведет войска с Крымского полуострова.

Второй вариант предусматривает проведение комплексной военной операции по освобождению территории.

"Крым можно освободить только двумя путями. Первый – путем отстранения Путина от власти, когда новые представители России молча выведут российские войска с полуострова. Второй вариант освобождения Крыма предполагает проведение Вооруженными силами Украины комплексной операции, включая морскую десантную, заход на территорию полуострова и освобождение его от российских войск", - подчеркнул Олег Жданов.

Возвращение Крыма в Украину

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный заявлял, что ВСУ для приближения к административным границам с оккупированным Крымом нужно продвинуться на 84 километра до Мелитополя.

По мнению Залужного, освобождение Мелитополя позволит армии решить две задачи – установить огневой контроль над "сухопутным коридором" россиян в захваченный Крым и Перекопским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что оккупанты России опасаются высадки в Крыму десанта ВСУ. Поэтому захватчики укрепляют береговые линии. На полуострове устанавливаются минные заграждения. Россияне роют там траншеи и окопы в надежде остановить украинскую армию.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отметил, что оккупант Россия базирует в Крыму корабли, подводные лодки, наземные комплексы и самолеты, которые являются носителями ядерных боеприпасов. В Киеве надеются, что цивилизованный мир не допустит применения российскими оккупантами ядерного оружия.

Смотрите полную версию интервью Олега Жданова Главреду

Другие новости:

Олег Жданов новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:06

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

14:49

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

14:39

Отстранение Путина от власти и военная операция ВСУ: Жданов назвал два пути освобождения КрымаВидео

14:25

Почему 8 января нельзя никому считать деньги: приметы и что запрещено делать в большой праздникВидео

14:22

Собчак "похоронила" Михалкова, россияне в истерикеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:19

Стало хуже: Михалкова перевели в реанимацию

13:53

Военный эксперт объяснил, подойдут ли ВСУ немецкие БМП MarderВидео

13:39

Митрополит ПЦУ Епифаний впервые провел Рождественскую литургию в главном храме Киево-Печерской ЛаврыВидео

13:04

Кокаин, потеря девственности и отмороженный пенис: принц Гарри ошарашил новой порцией откровений

Реклама
12:53

Жданов спрогнозировал, как повлияет на войну отстранение или сильная болезнь ПутинаВидео

12:49

Гороскоп Таро на неделю 9-15 января: Близнецам – наказание врагов, Весам - выгораниеВидео

12:45

"На Западе до сих пор боятся победы Украины": Жданов объяснил, почему капитуляция РФ неизбежнаВидео

12:43

"Хватит на нас нападать и ненавидеть": злобная участница "Холостяка" оскандалилась заявлением об украинском языке

12:35

Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРОВидео

12:05

Как сделать невероятно сочную и вкусную домашнюю колбасу: обалденные секреты приготовленияВидео

12:04

Православное ПВО: на базу Энгельс РПЦ привезла икону от "бавовны"

12:01

ВСУ одним махом уничтожили 150 военных РФ, в том числе 10 офицеровВидео

12:00

Война так обескровит РФ, что она согласится на границы 1991 года и отдаст ядерное оружие – ЖдановВидео

11:46

"В Бахмут едет волонтерить": Ступку высмеяли за тусовки в Маями с новой пассией

11:32

Армия Украины наступает на Луганщине, войска РФ в ответ могут взорвать дамбу в Сватово – ЦНСВидео

Реклама
11:20

Массовку решили не собирать: Путин был один на рождественском богослуженииВидео

11:12

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

10:42

Пропавшая "Валюха" из "Сватов" вышла на связь: что случилось

10:42

Войска РФ нарушили фейковое "перемирие", которое объявил Путин – ПентагонВидео

10:40

Обои можно не срывать: как убрать плесень на стенах

10:37

С вами живет синоптик: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

09:55

На сколько у России хватит ресурса: Гудков рассказал, как долго может длиться войнаВидео

09:31

"Смелый и решительный шаг к капитуляции": Путина разнесли в РФ за "перемирие" – ISWВидео

09:30

Гороскоп на неделю 9-15 января 2023: горящие сроки, нервы и конфликты принесет судьбаВидео

09:30

Поздравление с Днем ангела Марии - картинки и открытки, Собор Пресвятой БогородицыФото

09:07

Кричал не только "Героям слава": выступление Галкина в Дубае заставило россиян плеваться желчьюВидео

08:32

"Перемирие" от Путина – цинизм: Россия хочет паузу, чтобы снова напасть на Украину – Госдеп СШАВидео

08:30

Барахлу на кухне не место: как часто нужно менять сковородкиВидео

08:28

ВСУ ликвидировали сына представителя КадыроваВидео

08:20

Что россияне будут делать, когда Су-25 и Ка-52 закончатся?мнение

08:00

Светлый праздник Рождества: что пожелать близким в этот волшебный день

07:34

Финляндия передаст Украине танки Leopard 2: в Хельсинки назвали условиеВидео

06:20

Почему Путину вдруг захотелось "нормально отпраздновать Рождество"мнение

03:13

"Главное кормилицу не испачкать": Волочкова ушла в отрыв на МальдивахВидео

02:10

Резкое похолодание до - 20°: синоптики назвали украинцам сроки ледяного прогнозаВидео

Реклама
01:33

Повторное наступление РФ на Киев: российский оппозиционер оценил риск вторжения из БеларусиВидео

01:00

Любовный гороскоп на неделю 9-15 января 2023: Тельцам – романтический ужин, Весам – вихрь событий

00:10

Гудков рассказал, почему распад России опасен для УкраиныВидео

06 января, пятница
23:35

Путин хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян для нового наступления: в ГУР раскрыли план КремляВидео

23:06

"Будут немедленно предоставлены": в США раскрыли детали крупного пакета военной помощиВидео

23:05

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

22:25

Трибунал над Путинным станет ударом для российских элит: оппозиционер назвал последствияВидео

22:22

Оккупационная армия концентрирует группировку для проведения наступательных действий - ОПВидео

22:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли бояться российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"Видео

21:38

Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять