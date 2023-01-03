Носители ядерного оружия России в Крыму и риски ударов: в ГУР дали оценку ситуации

Военная разведка Украины знает, где расположено ядерное оружие агрессора России, и следит за его перемещением, сказал представитель ГУР Андрей Черняк.

У России в оккупированном Крыму есть носители ядерного оружия - ГУР / Коллаж Pixabay, ua.depositphotos.com

Оккупант Россия в захваченном Крыму разместила носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Военная разведка Украины знает о перемещениях российского тактического ядерного оружия и его расположении. Риск применения его Москвой существует, однако Киев надеется, что мир не допустит катастрофы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Как сообщает Укринформ, он рассказал о том, что российские оккупанты в захваченном Крыму разместили носители ядерных боеприпасов – корабли, подводные лодки, самолеты и наземные комплексы.

"Военная разведка видит, что на территории временно оккупированного Крыма в настоящее время размещены носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", - сказал Черняк.

Также он отметил, что Украина следит за перемещениями российского тактического оружия и знает, где его расположили.

Рассуждая о возможных рисках нанесения захватчиком Россией ядерного удара, он сказал, что "страна-оккупант способна на все".

"Однако надеемся, международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", - подчеркнул Андрей Черняк.

Возвращение Крыма в состав Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что армии Украины для того, чтобы добраться до административных границ с захваченным Крымом, понадобится продвинуться на 84 километра до Мелитополя.

По его словам, освобождение Мелитополя поможет установить огневой контроль над "сухопутным коридором" оккупантов и Перекопским перешейком.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что агрессор Россия опасается высадки украинского десанта в оккупированном Крыму и уже проводит работу над укреплением береговых линий. Захватчики устанавливают минные заграждения, роют траншеи и окопы в надежде остановить бронетехнику ВСУ.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Путин может сохранить власть в России даже после того, как ВСУ освободят Крым. По мнению эксперта, пропаганда подаст данную информацию как "победу над НАТО и Украиной" с, мол, сохранением границ государства-агрессора.

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