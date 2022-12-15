"Нужно преодолеть расстояние в 84 км": Залужный оценил шансы Украины вернуть Крым

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продвижение в Крым станет возможным только тогда, когда Украина получит соответствующие ресурсы от западных партнеров.

Залужный оценил шансы Украины вернуть Крым / Facebook Залужный, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские защитники вернут Крым, если продвинутся на несколько километров вглубь фронта. Для этого ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью The Economist.

"Для того, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодня нам нужно преодолеть расстояние в 84 км до Мелитополя. Нам, кстати, этого достаточно, потому что Мелитополь дал бы нам полный огневой контроль над сухопутным коридором, потому что из Мелитополя мы уже можем обстреливать Крымский перешеек, теми же HIMARS и так далее", - пояснил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что продвижение станет возможным только тогда, когда Украина получит соответствующие ресурсы от западных партнеров. По его словам, сейчас украинские военные не могут проводить новые крупные операции с тем вооружением, которое они имеют.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц", - заявил Залужный.

С такими ресурсами, по словам главнокомандующего, Украина вполне реально может выйти на рубежи 23 февраля. Залужный подчеркнул, что сейчас украинские власти работают над тем, чтобы наша армия получила необходимое вооружение.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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