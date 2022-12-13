До нового года Россия уйдет с Херсонщины и Запорожья, а ВСУ постучат в Крым - Свитан

Как отметил эксперт, отход российских войск с правого берега Херсонской области – это уже начало освобождения Крыма.

Свитан заявил, что к Новому году Россия уйдет из Херсонщины и Запорожья / Коллаж фото из личного архива Романа Свитана, 1 ОБрСПН имени Ивана Богуна

Российские оккупационные войска собираются бежать из Левобережья Херсонской области. Как только украинские войска начнут движение к Азовскому морю, захватчики будут уходить из Херсонской и части Запорожской области. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

"Скорее всего, российские войска будут отступать и идти в Крым. Все это мы можем увидеть к новому году. Но это будет зависеть от темпов поставок нам оружия и темпов продвижения украинских войск", - пояснил Свитан.

Как отметил эксперт, отход российских войск с правого берега Херсонской области – это уже начало освобождения Крыма. А сама операция как таковая начнется после того, как украинские воины начнут двигаться в сторону Азовского побережья.

"Самый оптимальный вариант – перерезать сухопутный коридор и добить Крымский мост, привести в состояние фактического окружения крымско-херсонскую группировку российских войск, а через пару недель начать ее уничтожать", - сказал Свитан.

Он считает, что такого рода движения будут уже в декабре, а до конца года ВСУ зайдут в Крым. По крайней мере, выйдут к перешейкам.

"В принципе, уже до нового года мы можем начать стучать в Крым через один из перешейков: Арбатская стрелка, Сиваш или Перекоп с Чонгаром", - резюмировал военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк намекнул, что захвачен Россией в 2014 году Крымский полуостров может вернуться в Украину уже через полгода. Чиновник планирует через 6 месяцев включиться в эфир из Ялты. По мнению Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем.

Украинский военнослужащий Юрий Касьянов считает, что Крым вернется в состав Украины, вероятно, после наступления ВСУ или дипломатического диалога уже с новой российской властью. При этом оккупанты могут добровольно покинуть Крымский полуостров в случае разрушения логистики.

По мнению советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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