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"Мешок" можно будет завязать: эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут устроить врагам капкан в Крыму

7 декабря 2022, 01:35
Известный военный эксперт Александр Мусиенко полагает - у ВСУ есть все шансы устроить оккупантам в Крыму крепкий капкан.
ВСУ, Крым
Эксперт спрогнозировал, как ВСУ могут устроить врагам капкан в Крыму/ коллаж фото УНИАН

Все войска, которые сейчас удалось агрессорам в РФ сконцентрироваться в Крыму, могут в любой момент оказаться в очень незавидном положении −особенно после того, как на полуостров отступят остатки других агрессорских сил (с территории Херсонщины и с Запорожской области). Такое мнение в эфире телеканала "FreeДом" высказал известный военный эксперт Александр Мусиенко.

"Они так и окажутся [в мешке - Главред] На сегодняшний день, для того, чтобы мы говорили о Крыме, перед нами, Украиной, стоит очень важная задача - это конечно же сделать так, чтобы враг вынужден был отступать и отходить в оккупированный Крым, особенно с левого берега Херсонской области и с Запорожского направления. Мне кажется –это одна из главных задач. И понятно – почему. Потому что там у врага сконцентрированы определенные силы и ресурсы. И, естественно, после того, как украинские войска смогут оттеснить противника в Крым, то этот "мешок" можно будет завязать. И российские войска окажутся в крайне невыгодном положении", − рассказал он.

Ракетные удары врагов по Украине

Напомним, ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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