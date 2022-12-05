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Военный эксперт пояснил, почему враги любой ценой пытаются захватить Бахмут

5 декабря 2022, 01:35

Российские захватчики все еще пытаются выполнять задачи по оккупации всей Донецкой области. Но сейчас сосредоточены на захвате Бахмута.

Бахмут, Грабский
Военный эксперт пояснил, почему враги любой ценой пытаются захватить Бахмут/ коллаж фото Донецкой ОВА, скриншот из видео

На Донбассе, в Донецкой области, по-прежнему идут очень жестокие бои вокруг города Бахмут. Русские оккупанты несут невероятные потери, однако упорно пытаются захватить этот населенный пункт. Известный военный эксперт Сергей Грабский в эфире национального телемарафона объяснил, почему так происходит.

"Россияне считают − прорвут оборону в районе Бахмута и выйдут на оперативное пространство, которое позволит им дальше наступать на Славянск и Константиновку. Таким образом, выполнять задачи по оккупации всей Донецкой области", — отметил он.

Градский говорит – с чисто военной точки зрения продолжение атак в таком темпе, которые сейчас держат оккупанты, не имеет абсолютно никакого смысла.

"Противник может, конечно, сравнить с землей территорию, которая называется ныне Бахмут, но что это ему даст – неизвестно. Потому что мы выполняем задачи маневренной обороны и даже если мы допустим, что мы вынуждены будем отойти от Бахмута, особых преимуществ противник не получит для него мало смысла продолжать эти наступления, если бы они удерживали Изюм, тогда бы направление на Славянск было бы под угрозой. А так они, изнурив себя, выйдут на другую линию и повторится история Северодонецка и Лисичанская, когда после "удачного штурма", как они говорили, этих населенных пунктов они заняли эти города и все, они дальше не продвинулись. Белогоровка как была наша, так и осталась наша. С военной точки зрения трудно спрогнозировать, что делается в умах военного руководства РФ, когда они с таким отчаянием истощают свои собственные силы, продолжая атаки на Бахмут", – подытожил он.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных" атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

Другие новости:

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