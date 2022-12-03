ВСУ уничтожили российский истребитель Су-34 / structure.mil.ru

В окрестностях Бахмута Донецкой области украинские пограничники сбили российский истребитель Су-34. Судьба пилотов пока неизвестна. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

"Метким выстрелом расчет переносного зенитно-ракетного комплекса приземлил "птичку" оккупантов, как только та появилась рядом с позициями военнослужащих ГПСУ", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что это один из бортов, который в последнее время доставлял хлопоты защитникам Бахмута.

"Судьба пилотов пока не известна, а стоимость уничтоженного самолета оценивается в 50 миллионов долларов", - сообщили пограничники.

Что известно о Су-34

Су-34 – российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик. Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Напомним, что в октябре украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25 общей стоимостью около $27 млн. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

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