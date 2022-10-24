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Обвинили чаек: в России назвали причину падения Су-34 в Ейске

24 октября 2022, 11:54

В ходе расследования обстоятельств крушения бомбардировщика в РФ заявили, что в двигатель самолета попали две чайки.

Обвинили чаек: в России назвали причину падения Су-34 в Ейске
Во время взлета в сопла двигателя Су-34 попали две чайки / скриншот

В России заявили, что причиной падения военного самолета Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатель птиц. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"Причиной падения бомбардировщика Су-34 в Ейске стало попадание в его двигатель двух чаек. Это обстоятельство и привело к возгоранию и аварии самолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в агентстве, птицы попали в двигатель Су-34 во время взлета бомбардировщика.

"Их (чаек, - Главред) останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета", - пишут пропагандисты.

Падение Су-34 в Ейске

17 октября в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов упал прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар. Самолет упал во дворе на Коммунистической улице Ейска.

Как заявляют местные власти, в результате падения самолета огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.

По данным агентства KrasnodarMedia, в результате падения самолета погибли 15 человек – 12 взрослых и трое детей. Пострадали 19 человек – 14 взрослых и 5 детей.

Известно также о многодетной семье из 7 человек, погибшей в результате падения военного самолета на дом. Церемония прощания с ними проходила 20 октября на новом кладбище в Ейске.

Позже в Сеть попало видео, на котором зафиксированы кадры падения российского истребителя. Момент падения самолета снял видеорегистратор автомобиля, который проезжал рядом с местом инцидента. На кадрах видно, как истребитель на скорости таранит дом, вспыхивает пожар, а пилот катапультируется и на парашюте опускается вниз. Люди, которые в этот момент ехали мимо многоэтажки, от увиденного пребывали в шоке.

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