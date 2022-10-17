В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые дома

Военный самолет РФ разбился в Ейске / Скриншот

В Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.

В то же время российские военкоры пишут, что упал Су-34 277-го полка. На видео - взрывы боекомплекта.

Уточняется, что в результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.

Обратим внимание, что на видео рядом с местом взрыва зафиксирован полет пилота на парашюте. Вероятно, он смог катапультироваться.

По уточнённым данным 112, в Ейске потерпел крушение самолёт Су-34 оккупантов РФ.

Предварительно, два пилота успели катапультироваться. Борт упал при взлёте с местного аэродрома.

По предварительным данным, в полете у Су-34 отказал двигатель, пишет Baza. Самолет летел с боезапасом и упал во дворе дома.

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в захваченном РФ Крыму разбился военный самолет российских оккупантов. Как пишут в местных пабликах, по предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

Отмечается, что авиакатастрофа произошла в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.

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