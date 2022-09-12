"Не долетел, хлопнулся": в Крыму разбился военный самолет оккупантов

Авиакатастрофа произошла в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.
В захваченном РФ Крыму разбился военный самолет российских оккупантов. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, около 6 часов утра 11 сентября.
Как пишут в местных пабликах, по предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов.
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Вместе с тем в Сети уже появились фото авиакатастрофы в Крыму. Отметим, что самолеты РФ шли парой над землей. При выполнении маневра один из самолетов завалился на бок и рухнул на землю.
Судя по всему, упавшим самолетом оккупантов РФ оказался Су-25.
"Не долетел, хлопнулся", - говорят очевидцы авиакатастрофы.
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Автор: Алексей Тесля