ВСУ сбили российский самолет без единого выстрела / Генштаб

Украинские защитники смогли уничтожить вражеский самолет, не произведя ни одного выстрела.

Рассказ героя Украины Ярослава Мельника - командира ракетной батареи "Бук М1", на счету которой — 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 БпЛА, передали в Минобороны Украины,

Его батарея уже противостоит российским оккупантам, целясь по их воздушным целям.

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"Русские стервятники охотились за нами, а мы — за ними. Однажды сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили. Включили радар подсветки. В кабине рашиста зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель и с перепуга катапультировался, а самолет разбился", - рассказал офицер.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира отряда специального назначения российских оккупантов Василия Тонких. Офицер Росгвардии командовал подразделением "ДНР". Он был ликвидирован под Угледаром Донецкой области.

Также сообщалось, что в Украине "демилитаризовали" очередного младшего офицера армии РФ. Надир-Шах Акболатова был командиром шестой батареи второго гаубичного артиллерийского дивизиона 200-й артиллерийской бригады.

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