Под Угледаром ВСУ ликвидировали командира спецназовцев оккупантов РФ

Василий Тонких / InformNapalm

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира отряда специального назначения российских оккупантов Василия Тонких.

Офицер Росгвардии командовал подразделением "ДНР". Он был ликвидирован под Угледаром Донецкой области, сообщает международный волонтерский проект InformNapalm.

Выяснилось, что уничтоженный оккупант родом из Магадана. Он служил в звании капитана 1-й роты спецназа. При этом Тонких, в частности, участвовал в боях за Мариуполь.

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/ InformNapalm

"Сразу привлекло внимание, что россиянина похоронили в Донецке. Удалось установить, что Василий Тонких еще с 2015 года (если не раньше) находился на оккупированной территории Донбасса как "ИхТамНет" – инструктор и командир одного из незаконных формирований так называемой "ДНР", – добавили в InformNapalm.

/ InformNapalm

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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