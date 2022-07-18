УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34"

18 июля 2022, 12:45

От мощных ночных ударов украинской армии боевики и оккупанты регулярно впадают в панику. Теперь вот они с помощью ПВО сбили свой же истребитель.

Самолет, взрыв
На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34" / Википедия / Flickr

В Луганской области оккупанты из-за регулярных успешных ударов ВСУ по ним регулярно паникуют и сами себе устраивают "демилитаризацию". Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Согласно имеющимся данным, ПВО оккупантов отработали по своему истребителю "Су-34". По одной версии, инцидент произошел в районе поселка Хрустальный (Луганская область), по другой ‒ в районе города Алчевск.

Несколькими часами ранее в Сети в местных Telegram-каналах выложили видеоролик сбитого самолета "Су-34". Сперва в комментариях под записью боевики принялись радоваться ‒ ведь они сперва подумали, что сбит был украинский самолет. Но быстро выяснилось, что это ошибка и сбит был истребитель оккупантов. И видео быстро удалили.

Читайте такжеУкраинские пилоты виртуозно унизили российский истребитель: детали воздушного боя на Николаевщине

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю "Су-25" в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

19 июня русские оккупанты так неудачно запустили ракету "Точка-У" над временно оккупированным городом Алчевском (Луганская область), что она сразу же разлетелась на куски.

Другие новости:

Смотрите новости Донбасса онлайн

Автор: Егор Бунин
война на Донбассе истребитель-перехватчик новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:23

ВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – Соболевский

13:09

Силы ВСУ и войск РФ сравнялись, никто не собирается проигрывать – бывший глава разведки ФинляндииВидео

13:00

Зеленский назначил Малюка временным руководителем Службы безопасности УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 июля 2022: Ракам – сплетни, Девам – испытания, Козерогам – хорошие новостиВидео

12:45

На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34"Видео

Реклама
12:30

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

12:10

"Замороженный" конфликт вызовет еще более кровавую войну между Украиной и РФ - Подоляк

11:40

Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условиеВидео

11:08

Баканова и Венедиктову на самом деле не уволили – ОПВидео

11:02

Мощные HIMARS уничтожают войска РФ в Украине: Шойгу "объявил охоту" на артиллерию ВСУВидео

11:00

"Марсу нужны люди": Илон Маск объяснил, почему стал отцом девятерых детейВидео

10:40

Приметы на 19 июля: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

10:32

Боятся партизан и ВСУ: коллаборанты в Мелитополе с перепугу отказались ходить на работуВидео

10:18

Через 4-6 месяцев война Украины с Россией прекратится и станет "замороженной" - бывший главком НАТОВидео

10:14

Гороскоп Таро на неделю 18-24 июля: Весам – счастье в любви, Козерогам – подсказки Вселенной, Рыбам – везениеВидео

09:56

Армия Украины блокирует полный захват войсками РФ всей Луганщины, враг идет на Бахмут – ГайдайВидео

09:50

Сровняли с землей три базы за сутки: ВСУ знатно ударили по оккупантамВидео

09:42

Провожали воевать: на Буковине в ДТП погиб военный и вся его семья

09:07

Массированный обстрел Николаева: раздалось 10 взрывов, оккупанты попали в гражданские объектыВидео

08:58

Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрелаВидео

Реклама
08:56

"Фейерверки" в Новой Каховке: на вражеских складах боеприпасов произошли взрывы и началась детонацияВидео

08:39

Гороскоп на сегодня 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

08:34

Кремль уже понимает, что проигрывает войну: зачем Лукашенко и Путин поехали на поклон в Иранмнение

08:30

Метки ведьмы: ТОП-8 признаков - как распознать невероятную силуВидео

08:15

36 "двухсотых" оккупантов, 2 склада и техника: защитники Украины мощно ударили по армии РФ на югеВидео

08:10

Известный музыкальный телеведущий героически погиб в боях с оккупантами

07:38

ВСУ отбили штурмы оккупантов возле 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – ГенштабВидео

07:30

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

07:05

Кремль намеренно затягивает войну и планирует пополнять резерв юнармейцами – ISWВидео

06:26

Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украинемнение

05:31

Врежет +37º: синоптик рассказал, где ждать пекла и назвал самый жаркий деньВидео

04:30

У Путина есть крайний срок, до которого РФ планирует завершить войну против Украины – экспертВидео

02:20

Оживут даже самые хилые растения: как приготовить подкормку из овсянки

01:35

Россия применяет "умные" ракеты: ПВО не всегда успевает сработать - ЖдановВидео

00:51

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

00:30

50 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом сценарии девальвацииВидео

17 июля, воскресенье
23:59

Политолог поведал, что стало "последней каплей" для увольнения Баканова

23:37

"Судный день для России": Зеленский резко высказался о циничном запугивании КремляВидео

23:08

Как дольше сохранить малину в холодильнике и правильно заморозить

22:41

Зеленский назвал причину отстранения генпрокурора и главы СБУ

Реклама
22:39

Ракетный терроризм: эксперт назвал цель уничтожения РФ гражданских целей в УкраинеВидео

22:15

В Госдепе признались, почему призвали американцев немедленно покинуть Украину

22:02

Ракетный удар по Крымскому мосту: эксперт раскрыл сценарий контрнаступления ВСУВидео

21:57

Полетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

21:30

Бунт в армии Путина: бурятов-отказников бросают в СИЗО под ЛуганскомВидео

21:16

Ответ "русскому миру": ВСУ беспощадно ударили в глубокий тыл врага на ЛуганщинеВидео

20:58

"За Винницу": авиация ВСУ "перемалывает" оккупантов мощными ракетамиВидео

20:31

"Немного мельче, чем мост": какие объекты в Крыму могут уничтожить ракеты HIMARS

20:24

Венгрия готовилась ввести "миротворцев": эксперт объяснил план Будапешта по Закарпатью

19:58

Опасность новых ракетных ударов РФ: в Генштабе назвали, какой регион под угрозойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять