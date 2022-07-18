На Луганщине боевики с перепугу сбили свой истребитель "Су-34" / Википедия / Flickr

В Луганской области оккупанты из-за регулярных успешных ударов ВСУ по ним регулярно паникуют и сами себе устраивают "демилитаризацию". Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Согласно имеющимся данным, ПВО оккупантов отработали по своему истребителю "Су-34". По одной версии, инцидент произошел в районе поселка Хрустальный (Луганская область), по другой ‒ в районе города Алчевск.

Несколькими часами ранее в Сети в местных Telegram-каналах выложили видеоролик сбитого самолета "Су-34". Сперва в комментариях под записью боевики принялись радоваться ‒ ведь они сперва подумали, что сбит был украинский самолет. Но быстро выяснилось, что это ошибка и сбит был истребитель оккупантов. И видео быстро удалили.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю "Су-25" в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия ни в одной из войн не теряла столько авиации, как в ходе полномасштабной войны против украинского государства. На тот момент ВСУ уничтожили 200 российских боевых самолетов.

19 июня русские оккупанты так неудачно запустили ракету "Точка-У" над временно оккупированным городом Алчевском (Луганская область), что она сразу же разлетелась на куски.

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