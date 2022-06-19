Криворукие вояки: российская "Точка У" взорвалась над Луганщиной и разлетелась на куски

Российская "Точка У" взорвалась над Луганщиной и разлетелась на куски / скриншот из видео / Википедия

Русские оккупанты так неудачно запустили ракету "Точка-У" над временно оккупированным городом Алчевском (Луганская область), что она сразу же разлетелась на куски Соответствующее видео на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал известный журналист Андрей Цаплиенко.

Как пишет военный корреспондент, сразу после первого, неудачного пуска, русские оккупанты осуществили второй.

"Российская "Точка У" взрывается над Алчевском. После неудачного пуска рассыпается на части. За первым пуском сразу идет старт второй ОТР в сторону Северодонецка или Лисичанская", – писал Цаплиенко.

Справка. "Точка-У" ‒ тактический ракетный комплекс. Но, многими экспертами он критикуется, поскольку имеет большой недостаток ‒ малую дальность стрельбы (15-120 километров). Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 килограмма.

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Напомним, ранее, 4 июня, оккупанты обстреляли четыре города Донецкой и Луганской областей с помощью ракетного комплекса Точка-У.

Как сообщает Генштаб, российские военные атаковали с помощью ракетного комплекса Точка-У районы Бахмута, Краматорска, Константиновки и Лисичанска. Также захватчики нанесли ракетно-авиационные удары по городам Славянск и Соледар.

Позднее, рано утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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