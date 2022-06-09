Деды Джонни Депп и Эштон Катчер воевали: в "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев"

В "ЛНР" боевики опозорились с фото "ветеранов-героев" / коллаж фото соцсетей

Во временно оккупированном боевиками "ЛНР" промышленно-металлургическом городе Алчевске (Луганская область) местные оккупационные "власти" снова угодили в конфуз. Об этом сообщает региональный портал DonPress.

В этот раз боевики опозорились со стендом "дедов-героев СССР". На них враги разместили известных голливудских актеров.

Как говорят местные жители, "власти" в качестве "дедов-героев СССР" разместили на специальном стенде фотографии голливудских звезд – Эштона Катчера в образе матроса и Джонни Деппа в образе армейского офицера.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские пропагандисты сделали новый символ захватнической войны РФ против Украины из первоклассника Леши из Белгородской области.

Но опозорились тем, разместили на шевроне школьника не российский триколор, а государственный флаг Сербии.

До того один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Байер опозорился тем, что звучащие в Украине призывы о пересмотре роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве назвал аналогом нацистской Германии.

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