Луганские горе-пропагандисты и боевики в уже надцатый раз сели в лужу - они записали в "дедов, которые воевали" кинозвезд Джонни Деппа и Эштона Катчера.
Во временно оккупированном боевиками "ЛНР" промышленно-металлургическом городе Алчевске (Луганская область) местные оккупационные "власти" снова угодили в конфуз. Об этом сообщает региональный портал DonPress.
В этот раз боевики опозорились со стендом "дедов-героев СССР". На них враги разместили известных голливудских актеров.
Как говорят местные жители, "власти" в качестве "дедов-героев СССР" разместили на специальном стенде фотографии голливудских звезд – Эштона Катчера в образе матроса и Джонни Деппа в образе армейского офицера.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские пропагандисты сделали новый символ захватнической войны РФ против Украины из первоклассника Леши из Белгородской области.
Но опозорились тем, разместили на шевроне школьника не российский триколор, а государственный флаг Сербии.
До того один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Байер опозорился тем, что звучащие в Украине призывы о пересмотре роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве назвал аналогом нацистской Германии.
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