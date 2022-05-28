Пропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флаги

Мальчик Леша из Белгородской области в РФ стал символом войны в Украине / Фото t.me/TJournal

Российские пропагандисты сделали новый символ захватнической войны РФ против Украины из первоклассника Леши из Белгородской области. Фотографию ребенка разместили в Telegram-канале TJournal.

Мальчик в военной форме и нашивкой с буквой Z провожает путинских солдат, которые едут в Украину убивать, насиловать и мародерствовать. Все это, естественно, подается под соусом "борьбы с нацизмом". Мол, в Украине "злые бандеровцы обижают слабых детей".

С изображением Лёши рисуют граффити, выпускают открытки и производят шоколадки.

Мало того, что использовать ребенка для пропаганды войны - это верх цинизма, но это еще полбеды. Российские пропагандисты разместили на шевроне первоклассника не российский триколор, а государственный флаг Сербии.

Справка. Флаг Сербии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верхней — красной, средней — синей, нижней — белой. Флаг России также состоит из трёх равновеликих горизонтальных полос тех же цветов, но они расположены в другой последовательности: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета.

Как сообщал Главред, ранее российские пропагандисты опозорились из-за очередного фейка о войне в Украине.

Российский Telegram-канал Оперативные сводки заявил, что ударная группа Вооруженных сил Украины "планировала наступление" на временно оккупированный Крым.

По версии роспропаганды, в Украине уже даже подготовили медали "За взятие Крыма". Были даже опубликованы снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского. Но напечатать текст грамотно у путинских приспешников не получилось. Вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович) они оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

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