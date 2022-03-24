УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

24 марта 2022, 12:40

В России заявили об ударной группе Вооруженных сил Украины, которая "планировала наступление" на временно оккупированный Крымский полуостров.

Крым
Опубликованы снимки "наградных знаков" за взятие Крыма / Коллаж pixaby, Telegram

Российские пропагандисты опозорились из-за очередного фейка о войне в Украине.

Российский Telegram-канал Оперативные сводки заявил, что ударная группа Вооруженных сил Украины "планировала наступление" на временно оккупированный Крым.

Пропагандисты утверждают, что якобы это могло произойти при военно-морской поддержке НАТО. По версии роспропаганды, в Украине уже даже подготовили медали "За взятие Крыма".

Telegram-канал опубликовал снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского.

"За взяття Криму" – медали, которыми украинские власти, предположительно, собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – говорится в посте.

Интересно, что "документы" к медалям напечатаны на обычном принтере. Вероятно, пропагандисты напечатали их сами. И хотя текст написан на украинском языке, пропагандисты все равно умудрились опозориться: вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович) они оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

Фейковая медаль
Фейковая медаль "За взятие Крыма" / Telegram-канал Оперативные сводки
Telegram-канал Оперативные сводки
Telegram-канал Оперативные сводки

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Как сообщал Главред, российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что так называемый блицкриг в Украине провалился. Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала "Россия 1" возмутился из-за того, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину путинский режим открестился от планов по "свержению Зеленского".

Другие новости:

viber
новости России война в Украине НАТО аннексия Крыма новости Украины новости Крыма война России и Украины пропаганда
Реклама
Популярное
Когда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ экспертаКогда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ эксперта Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодняБомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня Приметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 21 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказываетВ Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказывает Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракетНедолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет

Последние новости

13:21

Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

12:57

Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

12:50

Один из районов Киева сейчас в дыму, столицу обстреляли оккупанты

12:42

"Достигли огромной цели": в Минобороны прокомментировали уничтожение корабля "Орск"

12:40

Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

Реклама
12:30

"Украина в "серой зоне" между Западом и РФ": Зеленский призвал НАТО предоставить самолеты и танкиВидео

12:21

Закарпатские предприниматели приобрели для 12 бронированных микроавтобусов для эвакуации украинцев

12:06

Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой

12:03

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

11:52

Украинские бойцы захватили и уничтожили колонну обеспечения оккупантов на севереФото

11:40

Ракеты типа Калибр летели из Черного моря: россияне обстреляли центр Харькова

11:39

Save Ukraine — #StopWar: состоится глобальный концерт-марафон в поддержку Украины

11:38

Как сэкономить на коммуналке: 5 хитростей, которые помогут платить за воду меньше

11:09

Москва заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепелмнение

11:07

Бомбардировка фосфорными снарядами: что делать, первая помощь пострадавшим

11:01

У Путина есть запас прочности и времени, он будет продолжать уничтожать города - советник главы МВД

10:59

Кулеба призвал Евросоюз в принципе не платить России за газ рублями

10:30

Гороскоп на завтра, 25 марта 2022: Львам – удачные совпадения, Козерогам - деньги

10:23

Сгорели еще два судна оккупантов и 3000 тонн топлива со снарядами: детали уничтожения русского корабля в Бердянске

10:12

Этот период войны войдет в историю как "месяц несокрушимости" - Резников обратился к украинцам

Реклама
10:09

"У россиян наступила агония": оккупанты накрыли Луганщину фосфорными бомбами, много погибших

09:39

Встреча Путина и Зеленского: в РФ назвали условие саммита двух президентов

09:08

Гороскоп для Украины на сегодня: опасность для женщин, похищения, плен и заговор

09:01

Зеленская опубликовала трогательное видео к 29-му дню войны с РоссиейВидео

08:52

Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украинемнение

08:48

В Бердянске ВСУ уничтожили вражеский десантный корабль Орск

08:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

08:28

Виллу дочери Путина во Франции разукрасили украинскими флагами

08:26

Зарезана вся семья: в РФ нашли мертвым миллиардера, его жену и двоих детей

08:20

Гороскоп на сегодня, 24 марта 2022: Ракам – удачные совпадения, Весам – потери, Водолеям – деньги

07:57

Оккупанты строят в Мелитополе военную базу на украинском аэродроме — мэр

07:31

Оккупанты "не знают пределов зла": Зеленский призвал мир поддержать Украину в ее сопротивлении РФВидео

07:16

"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в УкраинеВидео

06:56

В Белом доме разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия – NYT

06:49

После побега из РФ Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство

06:27

Как Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает емумнение

05:42

Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины

04:55

Помощь России для обхода санкций: у Байдена предупредили Китай и остальные страны

04:38

Украинский снайпер "снял" родственника террориста Гиркина на Донбассе

04:11

"Господи, угомоните ботокс!": Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства

Реклама
03:57

РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасностьВидео

03:28

"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехватВидео

02:55

Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"Видео

02:29

Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФВидео

02:05

Орландо Блум в Молдавии помогает украинским детям-беженцам и их семьям

01:57

"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в ХерсонеВидео

01:10

ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под КиевомВидео

00:58

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

00:55

"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки

00:51

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять