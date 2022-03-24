Российские пропагандисты опозорились из-за фейка об украинских медалях "За взятие Крыма"

Опубликованы снимки "наградных знаков" за взятие Крыма / Коллаж pixaby, Telegram

Российские пропагандисты опозорились из-за очередного фейка о войне в Украине.

Российский Telegram-канал Оперативные сводки заявил, что ударная группа Вооруженных сил Украины "планировала наступление" на временно оккупированный Крым.

Пропагандисты утверждают, что якобы это могло произойти при военно-морской поддержке НАТО. По версии роспропаганды, в Украине уже даже подготовили медали "За взятие Крыма".

Telegram-канал опубликовал снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского.

"За взяття Криму" – медали, которыми украинские власти, предположительно, собирались наградить отличившихся в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – говорится в посте.

Интересно, что "документы" к медалям напечатаны на обычном принтере. Вероятно, пропагандисты напечатали их сами. И хотя текст написан на украинском языке, пропагандисты все равно умудрились опозориться: вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович) они оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

Фейковая медаль "За взятие Крыма" / Telegram-канал Оперативные сводки

Telegram-канал Оперативные сводки

Telegram-канал Оперативные сводки

Аннексия Крыма В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова. Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

Как сообщал Главред, российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что так называемый блицкриг в Украине провалился. Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала "Россия 1" возмутился из-за того, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину путинский режим открестился от планов по "свержению Зеленского".

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