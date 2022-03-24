УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в Украине

24 марта 2022, 07:16

"Эксперты" считают, что в дальнейшем Кремль может потерять поддержку Китая, Индии и арабских стран.

Пропагандисты заговорили о поражении России в Украине / скриншот

Российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что так называемый блицкриг в Украине провалился.

Так называемый военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала "Россия 1" возмутился тем, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину путинский режим открестился от планов по "свержению Зеленского".

"А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами? Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет", – огорчился пропагандист.

В связи с этим Кедми считает, что любой договор РФ с Украиной будет означать поражение Путина в войне: "Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира".

Читайте такжеКак создается и работает пропаганда в России: продюсер Александр Роднянский раскрыл нюансыПо его словам, поскольку Россия не может справиться с Украиной, то не стоит даже размышлять о каком-либо противостоянии с НАТО и США. Пропагандист также заявил, что в дальнейшем Кремль может потерять поддержку Китая, Индии и арабских стран.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

Читайте также:

viber
война в Украине Яков Кедми пропаганда
Реклама
Популярное
Украинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончитсяУкраинцы могут погнать Путина до Урала: почему война скоро закончится Неожиданное обострение войны в Украине, переговоры невозможны - гороскоп на сегодня, 21 мартаНеожиданное обострение войны в Украине, переговоры невозможны - гороскоп на сегодня, 21 марта "План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ"План Б" Путина: агрессор планирует заставить Киев сдать Юг и Восток Украины - WSJ Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный экспертНе ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный эксперт В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказываетВ Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказывает

Последние новости

07:16

"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в Украине

06:56

В Белом доме разрабатывают сценарии на случай применения Россией ядерного оружия – NYT

06:49

После побега из РФ Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство

06:27

Как Германия нашла в Путине нового Гитлера и потакает емумнение

05:42

Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины

Реклама
04:55

Помощь России для обхода санкций: у Байдена предупредили Китай и остальные страны

04:38

Украинский снайпер "снял" родственника террориста Гиркина на Донбассе

04:11

"Господи, угомоните ботокс!": Настя Приходько призвала лишить опальных Лорак и Лободу гражданства

03:57

РФ готовит в Украине химическую атаку: названа главная опасностьВидео

03:28

"О поддержке с воздуха забыли": у оккупантов катастрофа под Киевом - аудиоперехватВидео

02:55

Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"Видео

02:29

Оккупанты пошли на прорыв: под Киевом ВСУ врезали по зубам войскам РФВидео

02:05

Орландо Блум в Молдавии помогает украинским детям-беженцам и их семьям

01:57

"Депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в ХерсонеВидео

01:10

ВСУ отбросили врага назад: оккупантам РФ устроили "котел" под КиевомВидео

00:58

Гороскоп для Харькова: астро- и таропрогноз о том, когда в городе наступит мир

00:55

"Подгадил своей дочери": у наследниц Путина начали распадаться браки

00:51

Приметы на 24 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:22

Возле ЧАЭС горит лес: показатели радиации стремительно ухудшаютсяВидео

00:20

РФ готовит решающее наступление: в США назвали ключевое условие победы УкраиныВидео

Реклама
00:05

Даша Астафьева рассказала о буднях военного Киева: "Видела, как бабушка ела хлеб из кормушки"Видео

00:00

Пленный чеченец призвал земляков к джихаду против РФ и рассказал, что "лес" трупов не везут домойВидео

23 марта, среда
23:52

США вооружают Украину: доставлена часть оружия из пакета на $800 млнВидео

23:20

Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановленияВидео

23:20

Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живет

22:59

От диверсантов осталась кучка пепла: десантура ВСУ уничтожила вражескую ДРГ

22:58

Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны: эксперт назвал итоги нападения ПутинаВидео

22:38

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Ситоленко - тестя известного террориста

22:20

Исчезновение Шойгу: Данилов рассказал о разборках силовиков РФ из-за провала в УкраинеВидео

22:00

Историк рассказал, сколько будет длиться война в Украине

21:51

Поддержала войну РФ против Украины: звезду украинского спорта со скандалом выгнали из сборнойВидео

21:40

"Товарищ мразь": руководящий уничтожением Мариуполя генерал РФ грязно оскорбляет подчиненныхВидео

21:31

Украинская "девушка Бонда" поддержала украинских детей, пострадавших от военной агрессии РФВидео

21:22

В зоопарке Киева родился лемур Байрактар

20:58

В Сети вычислили подставного "диджея" на концерте c Путиным в Москве: оказался служивым ФСОВидео

20:54

В Киеве оккупанты убили российскую журналисткуВидео

20:49

"Киев опустел наполовину": Кличко рассказал о последствиях войныВидео

20:33

Гороскоп для Стрельцов на апрель 2022: хорошая новость, бурная личная жизнь и новая работа

20:22

Общие потери РФ в Украине достигают 40 тысяч солдат - НАТОВидео

20:00

Хоронят жен, прячутся в бэйби-боксах и притворяются беременными: как мужчины убегают от войны

Реклама
19:58

"Это нацизм 21-го века": Вакарчук рассказал белорусам правду про жестокость российских оккупантов

19:34

Недолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракетмнение

19:30

Украину накроет снегом и опасной погодой: синоптики предупредили об опасностиВидео

19:23

На Николаевщине 78-летний дедушка уничтожил вражеский "Град" коктейлем Молотова

19:05

"Украина побеждает в войне": американский профессор привел ряд доказательств провала армии Путина

18:53

В Киеве оккупанты обстреляли парковку с людьми, есть жертвы - КличкоВидео

18:33

Россия провалила план привлечения боевиков из Сирии для войны с Украиной – разведкаВидео

18:28

В Мариуполе ВСУ ликвидировали командира 810-й бригады морпехов Черноморского флотаВидео

18:20

РФ никогда не сможет выиграть в ядерной войне – СтолтенбергВидео

18:10

Приметы на 25 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять