"Полное и окончательное": пропагандисты заговорили о поражении России в Украине

Пропагандисты заговорили о поражении России в Украине / скриншот

Российские пропагандисты устроили истерику из-за того, что так называемый блицкриг в Украине провалился.

Так называемый военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире телеканала "Россия 1" возмутился тем, что вскоре после полномасштабного вторжения в Украину путинский режим открестился от планов по "свержению Зеленского".

"А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами? Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет", – огорчился пропагандист.

В связи с этим Кедми считает, что любой договор РФ с Украиной будет означать поражение Путина в войне: "Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира".

Читайте такжеКак создается и работает пропаганда в России: продюсер Александр Роднянский раскрыл нюансыПо его словам, поскольку Россия не может справиться с Украиной, то не стоит даже размышлять о каком-либо противостоянии с НАТО и США. Пропагандист также заявил, что в дальнейшем Кремль может потерять поддержку Китая, Индии и арабских стран.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский озвучил мнение, что война России против Украины продлится по крайней мере пол года, однако Украина обязательно выстоит. Он подчеркнул, что ВСУ имеют стратегическое преимущество в ведении войны.

Читайте также: