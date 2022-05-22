"Большой пабеды нет": в России быстро падают рейтинги пропаганды

Если в марте россияне доверяли центральному телевидению на 33%, то в мае - на 23%.
Рейтинги российской пропаганды быстро падают. Если в марте россияне доверяли центральному ТВ на 33%, то в мае - на 23%, сообщает Центр противодействия дезинформации.
"Горят военкоматы во всей России, "похоронки" приходят во все большем количестве. А Соловьев и его команда не устают кривляться и предвещать "большую пабеду". Что это, как не поражение информационной войны", - говорится в сообщении.
Война России против Украины
Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".
При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.
Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.
Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.
Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.
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