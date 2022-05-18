Фотозаона для селфи: рашисты хвастаются фото со школы и открывают оттуда огонь

Рашисты прячутся в школах и ведут оттуда обстрелы / УНИАН

СБУ показала фото одного из российских военных, сделанные в школе на территории Херсонской области. Захватчик отправлял фотографии своим знакомым, хвастаясь тем, что находится в украинской школе, сообщает пресс-служба СБУ.

"Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещение украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозони для селфи", - говорится в сообщении СБУ.

А российская пропаганда в это время разгоняет фейки якобы это украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.

Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось взломать СБУ, развенчивают российские мифы.

На фото - военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардії (с дислокацией в г. Челябинск) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфи из школы в г. Белозерка Херсонской области.

"И вместо хвастовства советуем окупанту почитать школьные учебники истории - в них описано немало преступлений РФ за последнее столетие, о которых не упоминают на российском телевидении", - резюмирует СБУ.

Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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