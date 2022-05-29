У Орбана опозорились диким фейком: сравнили Украину с нацистской Германией

В Венгрии звучащие в Украине призывы о пересмотре роли русской литературы в украинском образовательном и культурном пространстве назвали аналогом нацистской Германии.

Об этом заявил один из ближайших соратников премьера Венгрии Виктора Орбана Жолт Байер. Его авторский ролик публикует Magyarnemzet.

"Это уже было в нацистской Германии. Так уж говорил Геббельс... Большие костры пылали тогда на улицах нацистской Германии, в них бросали произведения, вредные для немецкого мышления и немецкого народа, особенно и, конечно, произведения еврейских авторов. А Генрих Гейне предупреждал, что те, кто начинает сжигать книги, заканчивают сожжением людей", - заявил пропагандист Орбана.

Кроме того, он также поставил под сомнение существование украинской культуры и украинской нации как таковой, проиллюстрировав свои слова изображением с подписями по-русски о том, что территории Украины якобы являются не украинскими, а отобранными или полученными от России и Польши.

"Если уберем русскую культуру из украинской культуры, то, что останется, будет плачевно мелким и глупым", - заявил он.

Читайте также"Это шокирует": в Венгрии запаниковали из-за угрозы перекрытия нефтепровода Дружба

Ранее советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль заявила о том, что чрезмерный фокус на вопрос нефтяного эмбарго в отношении РФ вредит Украине. Из поля зрения выпали другие способы, которыми можно лишить Кремль миллиардных доходов от продажи энергоресурсов.

Она считает, что споры об эмбарго только дали Венгрии возможность шантажировать Евросоюз.

Еще одним из вариантов является силовое давление на Орбана. Украина может начать влиять на Будапешт с помощью нефтепровода "Дружба", который проходит по нашей территории. Венгрия очень зависима от него.

Читайте еще: