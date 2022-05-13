Позиция Украины неизменна: Кулеба обсудил с Боррелем эмбарго на российскую нефть

Кулеба встретился с Боррелем / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозепом Боррелем. Во время встречи чиновники обсудили введение эмбарго на нефть России.

"Встретился с моим добрым другом, Жозепом Боррелем сегодня. Благодарен за предложение оказать дополнительную поддержку ЕС в размере 500 млн евро для укрепления обороны Украины. Относительно шестого пакета санкций ЕС, позиция Украины остается четкой: он должен включать нефтяное эмбарго в отношении Росии", - пишет Кулеба в своем Twitter-аккаунте.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России

План ЕС по новым санкциям в отношении России предполагает определенные ограничения. Среди них запрет для физических и юридических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. Ограничения должны вступить в силу в течение 3 месяцев.

Помимо этого, от международной межбанковской системы SWIFT должны отключить еще 3 российских банка, в том числе и крупнейший государственный банк Сбербанк России.

Запланированы санкции против Алины Кабаевой – бывший олимпийской гимнастки, которая, согласно данным Евросоюза, тесно связана с российским президентом Путиным.

Санкции должны быть и против патриарха РПЦ Кирилла, которые поддерживает Путина в войне против Украины.

Согласно данным Bloomberg, 8 мая послы стран ЕС не договорились относительно шестого пакета санкций против России из-за позиции Венгрии. В частности, Будапешт выступает против эмбарго на российскую нефть. Венгерскому государству, в качестве исключения, разрешили покупать нефть из РФ до 2024 года. Но государство все равно заблокировало сделку.

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