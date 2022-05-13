Позор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциям

Путин позорит сам себя на международной арене - Трасс / Фото Reuters

Санкции в отношении России могут быть сняты только после завершения войны против Украины и после консультаций с Киевом. Российский президент Владимир Путин позорит сам себя, и нужно обеспечить условия, при которых он потерпит поражение. Украинское государство должно одержать победу с российскими оккупантами, чтобы Кремль не пошел на новую войну. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Как сообщает BBC, на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Большой семерки она рассказала о том, что Запад должен обеспечить условия, при которых Россия потерпит поражение. В результате ситуация должна сложиться таким образом, чтобы Москва не смогла пойти на новую агрессию. Украина должен одержать победу над российским государством.

Читайте такжеЕсли Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ Бербок"Путин позорит сам себя на мировой арене. Мы должны обеспечить условия, чтобы он потерпел поражение в Украине. Оно не принесет ему никакой выгоды и, в конечном счете, удержит от новой агрессии", - отметила Трасс.

При этом руководительница МИД Британии уже говорила, что разговоры о снятии санкций с России могут быть начать только после того, как завершится война в Украине. Пока этого не произошло, страны западного мира должны продолжать усиливать ограничения против Москвы.

Такой же точки зрения придерживается и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, санкции в отношении России могут быть сняты только тогда, когда из Украины будут выведены российские оккупационные войска. Также она добавила, что доверие к Путину все время иссякает.

Смотрите видео ТСН – послы Большой семерки обсудили возможность запуска новых санкций против России

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, существует еще одно важное условие. Европа отменит ограничения против РФ только после консультаций с Киевом по данному вопросу. Фактически это означает, что пока Москва не договорится Киевом на условиях, нужных Украине, ограничения сняты не будут.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России

План ЕС по новым санкциям в отношении России предполагает определенные ограничения. Среди них запрет для физических и юридических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. Ограничения должны вступить в силу в течение 3 месяцев.

Помимо этого, от международной межбанковской системы SWIFT должны отключить еще 3 российских банка, в том числе и крупнейший государственный банк Сбербанк России.

Запланированы санкции против Алины Кабаевой – бывший олимпийской гимнастки, которая, согласно данным Евросоюза, тесно связана с российским президентом Путиным.

Санкции должны быть и против патриарха РПЦ Кирилла, которые поддерживает Путина в войне против Украины.

Согласно данным Bloomberg, 8 мая послы стран ЕС не договорились относительно шестого пакета санкций против России из-за позиции Венгрии. В частности, Будапешт выступает против эмбарго на российскую нефть. Венгерскому государству, в качестве исключения, разрешили покупать нефть из РФ до 2024 года. Но государство все равно заблокировало сделку.

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