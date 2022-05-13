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Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ

13 мая 2022, 19:23

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что позиция венгров по большей мере обоснована политическими, а не экономическими факторами.

Венгрия, нефть
Кулеба пояснил ситуацию, при которой Венгрия заблокирует нефтяное эмбарго против РФ / коллаж УНИАН и ua.depositphotos.com

Аргументы властей Венгрии по поводу того, почему официальный Будапешт не может отказаться от импорта российской нефти, практически все неубедительны. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи глав МИД "Большой семерки".

"Я думаю, что, теоретически, если Венгрия не поддержит решение (введение нефтяного эмбарго – Главред), то это нанесет большой удар по самому ЕС", – заявил он.

Кулеба говорит, что позиция венгров по большей мере обоснована политическими, а не экономическими факторами.

Далее, министр прокомментировал тот факт, что в последнее время СМИ начали сообщать о том, что некоторые страны-члены ЕС хотят отсрочить введение эмбарго, а другие предлагают и вовсе не включать его в шестой пакет санкций. Кулеба указал, что в этом раунде мер Евросоюза эмбарго должно обязательно быть.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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Автор: Егор Бунин
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нефть Венгрия эмбарго Дмитрий Кулеба
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