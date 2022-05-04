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Брюссель отключит Сбербанк от SWIFT и постепенно введет эмбарго на нефть из РФ - глава Еврокомисии

4 мая 2022, 11:02

В Евросоюзе также подготовили перечень высокопоставленных военных и других лиц, которые совершали военные преступления в Буче, говорят в Еврокомиссии.

Урсула
Урсула фон дер Ляйен / ua.depositphotos.com

Новый, шестой пакет санкций Евросоюза будет включать отключение российского Сбербанка от системы международной системы онлайн-платежей SWIFT. Плюс также есть перспектива введения Еврокомиссией поэтапного отказа от закупки российской нефти, говорит руководитель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы представляем шестой пакет санкций… Мы отключаем от SWIFT Сбербанк - безусловно, крупнейший банк России - и два других крупных банка", - сказала она во время своего выступления в Европарламенте.

По словам чиновницы, Еврокомиссия всерьез намерена ввести запрет на российскую нефть.

"Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти", ‒ добавила фон дер Ляйен.

В Евросоюзе также подготовили перечень высокопоставленных военных и других лиц, которые совершали военные преступления в Буче.

"Мы знаем, кто вы. И вы будете привлечены к ответственности. Мы запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду ", ‒ сказала фон дер Ляйен.

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России прогнозируют дефолт

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ, скорее всего, уже в этом году столкнется с дефолтом по своим внешним займам. Казначейство США остановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Это произошло после нападения России на территорию Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции по причине военного вторжения в Украину усиливаются. ВВП государства должно сократиться на 11%.

Руководитель российского ВТБ банка Андрей Костин ранее заявил, что Россию из-за санкций Запада может ждать дефолт по государственному долгу. После 4 мая, когда вероятен дефолт, иностранные инвесторы могут выступить с иском по требованию своих денег. Возможно, ситуация приведет к определенным проблемам.

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Автор: Егор Бунин
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Еврокомиссия эмбарго санкции против России
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