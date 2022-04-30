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ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть до конца года – Bloomberg

30 апреля 2022, 18:32

Отмечается, что в Евросоюзе планируют предложить запрет на импорт российской нефти с конца 2022 года. И к тому моменту будут постепенно вводиться ограничения.

Нефть
ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть до конца года – Bloomberg / УНИАН

Страны Евросоюза, которые уже на следующей неделе анонсировали очередной, шестой пакет санкций против России, планируют отрезать Сбербанк от международной системы SWIFT, а эмбарго (запрет) на продажу нефти начнет полноценно работать с конца года. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

До того сообщалось, что сначала под запрет может попасть российская танкерная нефть, а затем уже – трубопроводная.

Иные варианты, которые обсуждались для сокращения нефтяных доходов России, включали установление прайс-кепов (ограничение цен), а также специальные механизмы оплаты через эскроу-счета и тарифы.

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России прогнозируют дефолт

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что РФ, скорее всего, уже в этом году столкнется с дефолтом по своим внешним займам. Казначейство США остановило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках. Это произошло после нападения России на территорию Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что России не удастся избежать дефолта. Санкции по причине военного вторжения в Украину усиливаются. ВВП государства должно сократиться на 11%.

Руководитель российского ВТБ банка Андрей Костин ранее заявил, что Россию из-за санкций Запада может ждать дефолт по государственному долгу. После 4 мая, когда вероятен дефолт, иностранные инвесторы могут выступить с иском по требованию своих денег. Возможно, ситуация приведет к определенным проблемам.

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Автор: Егор Бунин
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