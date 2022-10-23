Момент падения Су-34 на жилой дом в Ейске попал на видео - очевидцы были в шоке

Падение Су-34 на жилой дом в Ейске попало на видео / скриншот

В Сеть попало видео, на котором зафиксированы кадры падения летавшего бомбить Украину российского истребителя Су-34 на многоэтажку в городе Ейск.

Момент падения самолета снял видеорегистратор автомобиля, который проезжал рядом с местом инцидента. На кадрах видно, как истребитель на скорости таранит дом, вспыхивает пожар, а пилот катапультируется и на парашюте опускается вниз.

Люди, которые в этот момент едут по дороге мимо многоэтажки, от увиденного пребывали в шоке.

"Саша, тикай быстрее. Люди, люди, не сбей никого", — говорит женщина- пассажир водителю.

Кадры с видеорегистратора момента падения российского Су-34 на многоэтажку в Ейске / скриншот

Как сообщал Главред, 17 октября в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар. Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска.

Агентство KrasnodarMedia отмечает, что по последним данным в Ейске в результате падения самолета погибли 15 человек — 12 взрослых и трое детей. Пострадали 19 человек — 14 взрослых и 5 детей.

Известно также о многодетной семье из 7 человек, которая погибла в результате падения военного самолета на дом. Церемония прощания с ними проходила 20 октября на новом кладбище в Ейске.

Общая площадь восстановления дома составляет более 7 тысяч квадратных метров.

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