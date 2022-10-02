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ВСУ уничтожили новейший самолет Су-34 "элитной" авиадивизии РФ

2 октября 2022, 18:27

По данным пропагандистов РФ, 21-я авиадивизия стала самым мощным авиасоединением, развернутым в РФ.

Су-34
ВСУ уничтожили российский Су-34 / 74.ru

В районе Лимана Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины сбили российский бомбардировщик Су-34.

Его регистрационный номер RF 81852, бортовой 09 красный. Фото обломков военной машины РФ опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он уточнил, что самолет входил в состав 2-го смешанного авиаполка 21-й авиадивизии, который расположен на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Отметим, что в росСМИ ранее публиковались данные о том, что Су-34 с номером RF 81852 принимал участие в показательных мероприятиях – дозаправке в воздухе. Как писали в РФ, Су-34 были новыми самолетами на авиабазе Шагол.

Кроме того, как писали российские пропагандисты, 21-я авиадивизия стала самым мощным авиасоединением, развернутым в РФ.

Напомним, на восточном направлении бойцами Вооруженных сил Украины был уничтожен очередной вертолет оккупантов Ка-52.

Украинские защитники также сбили беспилотник РФ. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

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