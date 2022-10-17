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Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФ

17 октября 2022, 20:19

Уже известно как минимум о трех погибших и еще 12 пострадавших при падении самолета Су-34.

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФ
Место катастрофы Су-34 в РФ / Скриншот

В Ейске Краснодарского края РФ, по предварительным данным, как минимум три человека погибли и еще 12 пострадали при падении самолета Су-34 оккупантов РФ.

Новые подробности масштабной катастрофы публикует российский Telegram-канал Baza.

Как заявляют местные власти, в результате падения самолета огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.

Отмечается, что площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.

Тем временем российские СМИ сообщают, что горит уже весь подъезд дома, на который упал самолет, а на верхних пяти этажах упали плиты перекрытия.

Также приводятся свидетельства жительницы многоэтажки в Ейске, куда врезался самолет.

"Там творится ужас, там люди просто с балконов выпрыгивают и кричат спасите и помогите. Горят несколько подъездов. Самолет упал, человек с него катапультировался. Самолет упал, обломки полетели в дом – там все горело. Нас эвакуировали пожарные", - рассказала женщина.

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФ
/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.

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краснодарский край Су-34 военный самолет
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