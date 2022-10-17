Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФ

Уже известно как минимум о трех погибших и еще 12 пострадавших при падении самолета Су-34.
В Ейске Краснодарского края РФ, по предварительным данным, как минимум три человека погибли и еще 12 пострадали при падении самолета Су-34 оккупантов РФ.
Новые подробности масштабной катастрофы публикует российский Telegram-канал Baza.
Как заявляют местные власти, в результате падения самолета огонь охватил сразу несколько этажей. Предварительно пострадало 17 квартир.
Отмечается, что площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров.
Тем временем российские СМИ сообщают, что горит уже весь подъезд дома, на который упал самолет, а на верхних пяти этажах упали плиты перекрытия.
Также приводятся свидетельства жительницы многоэтажки в Ейске, куда врезался самолет.
"Там творится ужас, там люди просто с балконов выпрыгивают и кричат спасите и помогите. Горят несколько подъездов. Самолет упал, человек с него катапультировался. Самолет упал, обломки полетели в дом – там все горело. Нас эвакуировали пожарные", - рассказала женщина.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.
Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.
В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.
Читайте еще:
- Мощный взрыв и военные самолеты над городом: в Севастополе новая "бавовна"
- Мощный удар украинского ПВО: за сутки ВСУ сбили четыре самолета оккупантов
- На Полтавщине разбились два самолета ВСУ: первые подробности