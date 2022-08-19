Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничников/ https://ua.depositphotos.com/ и скриншот из видео

Украинский пенсионер Валерий Федорович, который помог уничтожить российский истребитель Су-34 в марте 2022, получил медаль "За содействие в охране государственной границы". Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел.

"В марте пенсионер Валерий Федорович взял свое ружье и открыл огонь по вражескому истребителю Су-34, обстреливающему Чернигов. Самолет упал, а наш герой получил медаль "За содействие в охране государственной границы"", ‒ отметили в полиции.

"На втором круге как пошло. Я из своей клюшки "бах". А оно как "бух". И упало", ‒ говорит сам мужчина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

"На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении Генштаба.

Также известно, что бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по российскому истребителю Су-25 в Луганской области. Самолет был сбит из американского переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger. Пилот сбитого военного самолета катапультироваться не успел.

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