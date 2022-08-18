Истребитель за $50 млн и пленный командир: ВСУ сбили один из новейших самолетов РФ

Истребитель РФ / Цаплиенко Telegram

ВСУ сбили российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771, вероятно, в Харьковской области.

Самолет был одним из новейших и дорогостоящих у оккупационной армии, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко .

Журналист отметил, что себестоимость сбитого самолета составляет 50 млн дол. Он был выпущен Иркутским авиазаводом в 2018 году и передан в 14-й гвардейский истребительный авиационный полк в Курске, что рядом с украинской границей.

"Заместитель командира полка Сергей Косык был сбит в марте и находится в плену на территории Украины", – сообщил Цаплиенко.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащий Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

"На одном из направлений военнослужащий подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбил российский штурмовик Су-25 Грач", - говорится в сообщении Генштаба.

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