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ВСУ освободят левобережье Херсонщины, оккупанты понимают неизбежность поражения – ОК Юг

4 декабря 2022, 10:05

Российские оккупанты не меняют своих методов и усиливают давление на местное население на левобережье Херсонской области, сказала Наталья Гуменюк.

ВСУ, войска РФ
Войска РФ пытаются сместить свои силы подальше от линии фронта - Гуменюк / Коллаж 14 ОМБр Романа Великого, Reuters

Военные подразделения захватчиков России, которые сбежали с правого берега на левобережье Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно, а ВСУ все равно освободят левый берег. Они продолжают терроризировать украинцев и пытаются вербовать их на сотрудничество. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что россияне усиливают свое "полицейское давление" на левобережье Херсонщины. Они проводят обыски и проверки среди местных жителей, пытаясь выявить патриотов.

"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - отметила Гуменюк.

По словам представителя ОК Юг, оккупанты понимают неизбежность поражения и освобождение ВСУ левобережья Херсонской области и пытаются сместить свои позиции подальше от линии фронта.

"Они чувствуют, что земля горит у них под ногами. Несмотря на то, что погода влажная и гореть не так легко – мы поможем. Они понимают близость этих мест к нашим позициям, понимают, что все равно левый берег будет освобожден и им нужно выискивать места "потеплее". Они пытаются эвакуироваться поглубже", - объяснила она ситуацию.

Также спикер добавила, что украинцы на левобережье Херсонской области тоже понимают, что территория будет освобождена, а украинские войска уже близко.

"Местные понимают, что до левого берега достаточно близко", - подчеркнула Наталья Гуменюк.

Ситуация на Кинбурнской косе

В Институте изучения войны ранее рассказали о том, что войска РФ видят значительную угрозу в возможном освобождении силами обороны Украины Кинбурнской косы. Оккупанты опасаются продвижения ВСУ к левобережью Херсонщины.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявлял, что ситуация на Кинбурнской косе под контролем. Однако ВСУ пока не удалось освободить косу.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк говорила, что армия Украины работает над освобождением Кинбурнской косы. Вражеские силы уничтожаются, однако оккупантам удается пополнять свои резервы.

Смотрите видео ТСН - власти призывают жителей левобережья Херсонской области к эвакуации

Другие новости:

ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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