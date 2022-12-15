Страх высадки десанта ВСУ: оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и усиливают береговую линию – ГУР

Оккупанты РФ на Крымском полуострове устанавливают, в том числе, "зубы дракона", которыми они планируют останавливать военную технику армии Украины.

На оккупированном Крымском полуострове захватчики готовятся к приходу ВСУ / Коллаж ГУР Минобороны Украины

Захватчики России в оккупированном Крыму опасаются высадки десанта ВСУ и проводят мероприятия, направленные на дополнительное укрепление береговой линии. Они устанавливают минные заграждения, роют окопы и траншеи. Также россияне ставят пирамидки "зубы дракона" в надежде остановить украинскую технику. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, оккупанты на Крымском полуострове проводят подготовку к отражению атак сил обороны Украины.

В частности, они пытаются укрепить береговую линию, поскольку опасаются высадки украинского десанта. Недавно вдоль берега вблизи села Молочное Сакского района россияне начали оборудовать минные заграждения, а также вырыли окопы и траншеи.

Кроме того, ставятся и бетонные пирамидки "зубы дракона" – такие заграждения якобы должны остановить военную технику ВСУ. Оккупанты устанавливают их и на других оккупированных территориях Украины.

Участок, где оккупанты укрепляются в Крыму / ГУР

"Зубы дракона" в Крыму / ГУР

Знак стоп в Крыму / ГУР

Окопы в Крыму / ГУР

Война России против Украины

В The Washington Post ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что на Западе опасаются затягивания войны РФ против Украины на десятилетие из-за Крымского полуострова. Некоторые политики западного мира считают, что "соглашение по Крыму" может привести к завершению военных действий.

В WP также указали на переживания Запада относительно возможного применения Путиным ядерного оружия в случае попытки армии Украины освободить Крым. Журналисты отметили, что "наследие Путина" может разрушиться после потери Москвой оккупированного полуострова.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ приблизятся к Крымскому полуострову после освобождения Мелитополя Запорожской области. Город Мелитополь он назвал ключом ко всей российской "обороны" захваченного юга.

Другие новости: