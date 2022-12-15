Страх высадки десанта ВСУ: оккупанты в Крыму роют окопы, траншеи и усиливают береговую линию – ГУР

Захватчики России в оккупированном Крыму опасаются высадки десанта ВСУ и проводят мероприятия, направленные на дополнительное укрепление береговой линии. Они устанавливают минные заграждения, роют окопы и траншеи. Также россияне ставят пирамидки "зубы дракона" в надежде остановить украинскую технику. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Как сообщает пресс-служба ГУР, оккупанты на Крымском полуострове проводят подготовку к отражению атак сил обороны Украины.
В частности, они пытаются укрепить береговую линию, поскольку опасаются высадки украинского десанта. Недавно вдоль берега вблизи села Молочное Сакского района россияне начали оборудовать минные заграждения, а также вырыли окопы и траншеи.
Кроме того, ставятся и бетонные пирамидки "зубы дракона" – такие заграждения якобы должны остановить военную технику ВСУ. Оккупанты устанавливают их и на других оккупированных территориях Украины.
Война России против Украины
В The Washington Post ранее опубликовали статью, в которой речь шла о том, что на Западе опасаются затягивания войны РФ против Украины на десятилетие из-за Крымского полуострова. Некоторые политики западного мира считают, что "соглашение по Крыму" может привести к завершению военных действий.
В WP также указали на переживания Запада относительно возможного применения Путиным ядерного оружия в случае попытки армии Украины освободить Крым. Журналисты отметили, что "наследие Путина" может разрушиться после потери Москвой оккупированного полуострова.
Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что ВСУ приблизятся к Крымскому полуострову после освобождения Мелитополя Запорожской области. Город Мелитополь он назвал ключом ко всей российской "обороны" захваченного юга.
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