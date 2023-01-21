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Генерал Маломуж назвал два сценария освобождения ВСУ оккупированного Крыма

21 января 2023, 20:16
Мощных сил у России в захваченном Крыму уже нет – россияне, которые приехали после 2014 года, уже собираются оттуда бежать, сказал генерал Николай Маломуж.
Маломуж, Крым
Украина может освободить Крым как военным, так и политическим путем - Маломуж / Коллаж УНИАН, Главред

Если армии Украины удастся в один момент нанести удар по оккупационным войскам РФ, как было в Харьковской области, случится освобождение Запорожской области и левобережья Херсонщины. И тогда ВСУ смогут войти в Крым. На полуострове уже царит паника – мощных сил захватчиков там уже нет, а гражданские собираются бежать. Альтернативный вариант предполагает вытеснение оккупантов из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, после чего начнется возвращение Крыма политическим путем. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

В чате на Главреде он рассказал о том, что существует два сценария освобождения Крыма от российской оккупации.

Первый предусматривает резкий удар ВСУ по примеру операции в Харьковской области. В таком случае украинские войска освободят оккупированную часть Запорожской области и захваченную Херсонщину на левом берегу Днепра. Оккупанты будут бежать, а силы обороны Украины зайдут в Крым.

"Если в процессе стратегической наступательной операции мы сумеем сломать фронт одномоментно, как это было на харьковском направлении, произойдет освобождение Запорожской и левого берега Херсонской областей, это откроет перспективу великого отступления россиян и их панического бегства. Когда они будут бежать из Запорожья и дальше, на их плечах мы вполне можем зайти в Крым. Такова перспектива освобождения Крыма военным путем", - полагает Маломуж.

По его словам, значительной концентрации военных сил РФ в Крыму уже нет. На полуострове царят панические настроения среди россиян, которые прибыли туда в 2014 году после оккупации АР.

"А в Крыму уже царит паника, особенно среди россиян, приехавших туда после 2014 года – они уже собираются бежать. Мощных сил в Крыму у России нет. Определенные силы там есть, но если начнется дезорганизация, будут панические настроения по всему Крымскому полуострову", - отметил генерал.

Как полагает бывший глава СВР, альтернативный вариант – вытеснение оккупантов из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей до Крымского перешейка. После этого должны быть проведены мероприятия, направленные на демилитаризацию России, и на базе консультаций с Западом будет решаться вопрос возвращения Крыма политическим путем.

"Второй сценарий, если мы не сможем сгенерировать нужные ресурсы и разрушить весь фронт, чтобы русские убегали, нужно будет вытеснить врага из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей до перешейка, а далее в процессе проведения определенных мероприятий по демилитаризации России вместе с нашими союзниками решать вопрос Крыма политико-дипломатическим путем. Это будет более длительный процесс, который может произойти уже после проигрыша России, заключение мира с условием передачи Крыма в лоно нашего государства без боя", - подчеркнул Николай Маломуж.

Возвращение Крыма в состав Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее прогнозировал широкомасштабное наступление ВСУ уже в марте. Украина будет освобождать свои территории от Крыма до Донбасса. Оккупант Россия должна потерпеть окончательное поражение.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что Украина сможет вернуть Крым на базе двух сценариев. Первый предполагает отстранение директора РФ Путина от власти и вывод российских оккупантов с территории полуострова. Второй – возвращение Крыма путем проведения военной операции силами обороны Украины.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес полагает, что Украина может освободить Крым до конца лета. Однако реализация такого сценария возможна в том случае, если Запад предоставит Киеву необходимые вооружения и дальнобойные ракеты.

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Угроза наступления России:

ВСУ войска России Николай Маломуж новости Крыма война России и Украины
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