Как говорит политический аналитик Александр Кочетков, Путин и его приспешники свою значимость (и важность России) видят гипертрофировано.

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миром / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

У Путина и его окружения − искаженное видение мира. И именно потому они решились развязать полномасштабную войну с Украиной (не понимая, что это означает конфликт со всем цивилизованным миром). Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков во время чата на Главреде.

"В свое время в рамках профессиональных контактов я общался с администрацией Путина и с теми, кто формировал его мировоззрение – у них и вправду искаженное видение мира, в частности, Украины. Свою же значимость они видят гипертрофировано. Мир они считают слабым, мягким, небоеспособным и недееспособным, склонным к договоренностям за деньги или другие выгоды. Иными словами, там считают, что все – лохи, и только россияне – бойцы. И те люди, которые в России принимают решения, искренне в это верят. Это бандюганы из 90-х, которые ходили в малиновых пиджаках с ножом и все "решали", мир для таких – это те бизнесы, которые отжимали в те годы. По такому же принципу Россия и Крым захватывала и была уверена, что ей за это ничего не будет. В РФ рассчитывали на быстрый разгром Украины, ее захват, чтобы мир ничего не успел поделать и был вынужден согласиться с тем, что случилось. Следующими стали бы Польша и страны Балтии. Таким образом, российская верхушка намеревалась заставить мировых лидеров сесть с ней за стол переговоров и делить мир по правилам России, поскольку она сильнее. Но ничего у России не получилось", − сказал эксперт.

Военная помощь Украине

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

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