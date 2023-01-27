glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миром

27 января 2023, 11:53
Как говорит политический аналитик Александр Кочетков, Путин и его приспешники свою значимость (и важность России) видят гипертрофировано.
Путин, кочетков
Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миром / коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

У Путина и его окружения − искаженное видение мира. И именно потому они решились развязать полномасштабную войну с Украиной (не понимая, что это означает конфликт со всем цивилизованным миром). Об этом заявил политический аналитик Александр Кочетков во время чата на Главреде.

"В свое время в рамках профессиональных контактов я общался с администрацией Путина и с теми, кто формировал его мировоззрение – у них и вправду искаженное видение мира, в частности, Украины. Свою же значимость они видят гипертрофировано. Мир они считают слабым, мягким, небоеспособным и недееспособным, склонным к договоренностям за деньги или другие выгоды. Иными словами, там считают, что все – лохи, и только россияне – бойцы. И те люди, которые в России принимают решения, искренне в это верят. Это бандюганы из 90-х, которые ходили в малиновых пиджаках с ножом и все "решали", мир для таких – это те бизнесы, которые отжимали в те годы. По такому же принципу Россия и Крым захватывала и была уверена, что ей за это ничего не будет. В РФ рассчитывали на быстрый разгром Украины, ее захват, чтобы мир ничего не успел поделать и был вынужден согласиться с тем, что случилось. Следующими стали бы Польша и страны Балтии. Таким образом, российская верхушка намеревалась заставить мировых лидеров сесть с ней за стол переговоров и делить мир по правилам России, поскольку она сильнее. Но ничего у России не получилось", − сказал эксперт.

Военная помощь Украине

Напомним, Украина получит танки Leopard 2. Германия приняла решение не только поставить их Киеву, но и разрешить другим странам отправлять Leopard Украине. Кроме того, уже в скором времени немцы начнут учить украинских солдат управлять такими танками.

В Кремле с опасением отреагировали на решение ФРГ по танкам Leopard 2 для Украины. В директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Дескать, такой шаг "оставит неизбежный след" на отношениях двух стран.

Другие новости:

Владимир Путин Александр Кочетков война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:04

РФ до 24 февраля устроит один из самых массовых ракетных ударов и пойдет в наступление – аналитик

12:03

Больше никогда не слипнется: как на самом деле правильно варить рисВидео

11:53

Аналитик объяснил, почему Путин решился воевать с Украиной и с западным миромВидео

11:53

Тищенко выгнали из фракции Слуга народа после зашквара с поездкой в ТаиландВидео

11:30

Как отрастить роскошные волосы в домашних условиях: простейшие трюки, о которых многие забываютВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:29

Не только Leopard: Польша даст Украине дополнительно 60 модернизированных танковВидео

11:26

Закрывала лицо и отворачивалась: Тимошенко подловили на пляже в Дубае во время войныВидео

10:59

Комплексует из-за низкого роста: в Британии едко высмеяли коротышку ПутинаВидео

10:51

Целью был не Рогозин: СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка

Реклама
10:41

Мечты исполнятся по щелчку пальцев: три знака Зодиака целый год будут под покровительством ВселеннойВидео

10:26

Путин планирует годы войны: на Западе спрогнозировали сроки нового наступления РФВидео

10:22

Зачем класть сахар рядом с хлебом: не придется выбрасывать важный продукт

10:03

"Украина смогла бы доминировать на поле боя": в ОП сказали, какой техники не хватает ВСУ для победВидео

09:57

Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника ПутинаВидео

09:55

Дешево и сердито: почему в СССР женщины мыли голову стиральным порошком

09:34

Опасность нового массированного удара: в ОП назвали, чем РФ готова бить по УкраинеВидео

09:14

Молодая жена Цекало снялась топлес

09:10

Танки Leopard-2 и Abrams помогут развалить оборону Путина на фронте – генерал РоманенкоВидео

09:00

К 24 февраля Россия пойдет в наступление, устроит ракетный обстрел и атакует из Беларуси – КочетковВидео

08:48

Гороскоп на неделю 30 января-5 февраля 2023: Близнецам – доходы, Весам – крупные покупки

Реклама
08:45

Французский "монстр": ВСУ могут получить мощный танк Leclerc, но есть нюансВидео

08:40

Путина убьют в 2023 году: астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатораВидео

08:38

Международный трибунал для России может появиться к лету - НуландВидео

07:50

И это не предел: в Украине резко подскочила цена на популярный овощВидео

07:50

РФ пытается прорвать оборону Бахмута и Угледара, там идут ожесточенные бои – ISWВидео

07:49

Попытка – пытка: какие знаки зодиака совершенно несовместимы в любвиВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 27 января 2023: Тельцам – общение, Ракам – чувства, а Рыбам – изменения

07:07

В России произошел переворот, Путин отстранен от власти - астролог Влад Росс

06:49

Идет смена эпох - и все из-за нашей войны с Россиеймнение

06:25

Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей - соратник МакронаВидео

05:41

День ангела Нины 2023 – теплые поздравления с днем ангела Нины

05:30

Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

05:00

С Днем Елены 2023 - поздравления с Днем ангела Елены в картинках, открытках и стихах

04:44

Волочкова с Джигурдой опозорились, пытаясь показать свою любовь к РоссииВидео

04:05

Жданов пояснил нюансы мобилизации мужчин в ВСУ

03:20

Мужчины будут в восторге от них: роскошный рецепт картофельных блинчиков на Масленицу 2023Видео

03:00

Лучше, чем ароматизатор: топ-6 самых душистых комнатных растений

02:35

Продукты быстро портятся: как сохранить низкую температуру в холодильнике без светаВидео

02:10

Вьюга и "жара": синоптики рассказали, какой ждать аномалии в февралеВидео

01:35

РФ атакует Украину в три шага: эксперт рассказал о хитростях оккупантовВидео

Реклама
00:51

Зачем 27 января нужно пить молоко всем: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

"Российские и американские танки горят одинаково": Миланович оскандалился заявлением о войне в УкраинеВидео

26 января, четверг
23:35

Самые модные стрижки боб 2023 – 5 вариантов, которые омолаживают образ и будоражат воображение

23:30

Действовали скрытно: в ВСУ рассказали детали ухода военных из СоледараВидео

23:20

"Разрушат еще один город Украины, начнется "треш": астролог предупредила о чудовищном бое в февралеВидео

23:13

От замкнутости до боязни неизвестного: как узнать характер по форме пальцев рукВидео

23:13

"Следующие месяцы будут решающими": в Пентагоне выступили с заявлением о боевых действиях в УкраинеВидео

22:58

"Мы действуем неожиданно": в ВСУ рассказали о тактике военных возле КременнойВидео

22:50

"Запад стимулирует бредовое состояние": Медведев в истерике защищает ПутинаВидео

22:38

"Усложняет работу ПВО": РФ начнет прикрывать свои ракеты дронами – экспертВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять