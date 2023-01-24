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У Путина разразились истерикой из-за Leopard 2 для Украины и пригрозили Германии "последствиями"

24 января 2023, 14:46
В директорской Путина боятся, что Германия разрешит другим странам поставлять танки Leopard 2 Украине для отражения военной агрессии России.
Песков, леопард 2
Песков заявил, что НАТО с Россией ни о чем не разговаривает / Коллаж УНИАН, US Army

Рупор Кремля Дмитрий Песков разразился заявлением о том, что Германию ждут, дескать, "последствия" в том случае, если Берлин разрешит другим странам экспорт танков Leopard 2 Украине. Решение якобы "оставит неизбежный след" на немецко-российских отношениях в будущем.

Как сообщает РБК, кремлевский пресс-секретарь сказал, что, отношения Германии и агрессора России уже "находятся в достаточно низкой точке", а диалога между страной-оккупантом и цивилизованным миром нет.

По его словам, поставки Киеву танков Leopard 2, дескать, "только ухудшат ситуацию".

"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Танки Leopard 2 для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Берлин в скором времени разрешит другим странам поставлять танки Leopard 2 Украине.

По его словам, государства, которые готовы передать Киеву Leopard, могут уже к этому готовиться.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если Польша передаст свои танки Leopard 2 Украине.

Однако, по ее словам, вопрос еще не был рассмотрен немецким правительством.

В Польше ранее заявляли, что Варшава будет готова отправить Украине танки Leopard 2 без разрешения Берлина и ранее уже посылала немецкой стороне запрос для одобрения передачи танков.

Министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что Берлин получил запрос. Польша ждет решения Германии и предлагает ей присоединиться к коалиции стран, которые готовы экспортировать Leopard 2 Украине.

Угроза наступления России:

новости Германии Дмитрий Песков война России и Украины Танк Leopard 2
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