У Путина разразились истерикой из-за Leopard 2 для Украины и пригрозили Германии "последствиями"

Рупор Кремля Дмитрий Песков разразился заявлением о том, что Германию ждут, дескать, "последствия" в том случае, если Берлин разрешит другим странам экспорт танков Leopard 2 Украине. Решение якобы "оставит неизбежный след" на немецко-российских отношениях в будущем.
Как сообщает РБК, кремлевский пресс-секретарь сказал, что, отношения Германии и агрессора России уже "находятся в достаточно низкой точке", а диалога между страной-оккупантом и цивилизованным миром нет.
По его словам, поставки Киеву танков Leopard 2, дескать, "только ухудшат ситуацию".
"Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть какого-то субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не обещают ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неизбежный след для будущего этих отношений", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Танки Leopard 2 для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что Берлин в скором времени разрешит другим странам поставлять танки Leopard 2 Украине.
По его словам, государства, которые готовы передать Киеву Leopard, могут уже к этому готовиться.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не будет против, если Польша передаст свои танки Leopard 2 Украине.
Однако, по ее словам, вопрос еще не был рассмотрен немецким правительством.
В Польше ранее заявляли, что Варшава будет готова отправить Украине танки Leopard 2 без разрешения Берлина и ранее уже посылала немецкой стороне запрос для одобрения передачи танков.
Министр обороны Мариуш Блащак уточнил, что Берлин получил запрос. Польша ждет решения Германии и предлагает ей присоединиться к коалиции стран, которые готовы экспортировать Leopard 2 Украине.
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