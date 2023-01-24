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Украине дадут танки Leopard: Столтенберг сделал важное заявление и сказал странам готовить технику

24 января 2023, 11:43
Он сказал, что скоро будет разрешение на передачу танков. В Минобороны ФРГ призвали, чтобы страны-партнеры уже готовили украинских военных пользоваться ими.
Танки Leopard, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что скоро будет решение Берлина о передаче Украине танков Leopard/ Bundeswehr, УНИАН

Разрешение Берлина на поставку Украине танков Leopard 2 "скоро будет", поэтому страны, которые имеют эту технику на своем вооружении и планируют ее передать, уже могут готовиться к этому. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

"Все страны, которые имеют их на вооружении [и кто готов поделиться ими с Украиной], могут начать готовить их к передаче", – заявил Столтенберг.

При этом он призвал, чтобы союзникам "дали простор" для проведения конфиденциальных переговоров, чтобы они могли выработать решение о передаче Украине таких танков. Генсек НАТО отметил, что нужно "проконсультироваться, оценить и затем принять решение".

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус во время своего выступления призвал страны-партнеры начинать подготовку украинских военных к использованию танков Leopard. Он добавил, что Германия начнет такую подготовку после того, как будет принято соответствующее решение. Он добавил, что это будет "скоро".

Передача танков Leopard 2 Украине

Напомним, для реэкспорта оружия немецкого производства требуется разрешение Берлина. 18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января представителей разных стран, которые говорили об обороне Украины, так и не было принято общее решение о предоставлении Украине немецких танков Leopard.

Позже стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall может доставить Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2 в случае необходимости. У Rheinmetall есть 29 Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле-мае 2023 года.

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