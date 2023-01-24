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"РФ такого еще не знала": командующий оккупантами Герасимов скулит из-за "интенсивности боев" в Украине

24 января 2023, 10:53
Руководитель захватчиков пожаловался, что им очень тяжело, потому что они, мол, "вынуждены бороться со всем коллективным Западом".
Герасимов, украинские военные
Командующий оккупантами Герасимов начал скулить из-за тяжелых боев в Украине/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Википедия

В стране-агрессоре России уже нарастает переполох из-за их неудач на фронте. Российский генерал Валерий Герасимов, которому две недели назад передали командование оккупационными войсками, начал скулить, как захватчикам тяжело воевать. Мол, интенсивность боев в Украине так высока, что "Россия еще такой не знала".

А чтобы не признавать, что так называемая "вторая армия мира" очень сильно "получает на орехи" от украинских военных, Герасимов в лучших традициях Кремля начал сваливать вину на Запад. Он заявил, якобы России "приходится противодействовать коллективному Западу". Об этом топ-окупант сказал российским пропагандистам в своем первом интервью на новой должности.

"Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад", – оправдывался Герасимов.

Так называемую "частичную мобилизацию" в России он оправдал тем, что якобы пополнение в ряды оккупантов было необходимо для "стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий РФ".

При этом он признал, что система мобилизационной подготовки в России оказалась неадаптированной к таким нагрузкам.

Ранее генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, что в окружении российского диктатора Владимира Путина обостряется раздор. В частности, началось унижение владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина за то, что он нарушил обещание Путину и не смог захватить Бахмут. Это подорвало авторитет ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что страна-агрессор РФ может совершить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

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