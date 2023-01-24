Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – Жданов

Можно было бы задушить Россию санкциями, однако Запад избрал военный путь, имея на это свои причины, говорит эксперт.

Запад хочет отобрать у РФ ядерное оружие, отмечает Жданов/ 93 ОМБр Холодный Яр, Главред

Есть два пути остановки агрессии российского диктатора Владимира Путина – военный и санкционный. Запад мог бы остановить РФ санкциями, однако не делает этого, потому что хочет военного разгрома России.

Западные страны хотят выбить страну-агрессора РФ с мировой арены. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Более эффективным и гуманным способом, конечно, было бы задушить Россию санкциями, что Запад может сделать. Но, к сожалению, Запад выбрал военный путь. Им нужен военный разгром России, чтобы выбить ее с мировой арены... К сожалению, именно такой путь предназначен нашими партнерами. Хотя действительно, можно было бы поступить с Россией как с Ираном – заморозить выплаты за энергоносители. Тогда они сдулись бы гораздо быстрее. Но сегодня нам приходится противостоять им", – говорит эксперт.

Одной из целей военного разгрома России может быть желание Запада, в частности США, лишить РФ ядерного оружия или взять его под жесткий контроль. Ведь если страна-агрессор и дальше будет владеть ядерным оружием, то даже после поражения в войне она сможет снова стать на военные рельсы и угрожать миру следующей войной. С помощью ядерной палки РФ постарается вновь вернуться в геополитику, говорит Жданов.

Поэтому Запад пытается воплотить в жизнь свой план по лишению России ядерного оружия. Они ждут, пока Украина уничтожит военный потенциал РФ, который та выставила на поле боя. Когда Путин останется у разбитого корыта и защищаться ему нечем, ему придется идти на переговоры с Западом.

"Понимая, что они (россияне – ред.) больше не имеют возможности защищаться, естественно, они пойдут на переговорный процесс. Конечно, эти переговоры со стороны Запада будут с позиции силы. Условия на них будет диктовать Запад. Одним из условий снятия санкций с России они могут выставить условие передачи ядерного вооружения под контроль МАГАТЭ с его последующим вывозом и утилизацией", – отмечает Жданов.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что страна-агрессор РФ может совершить наступательные действия в ближайшие месяцы в частности, весной 2023 года.

Напомним, ранее генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться перейти в наступление в Харьковской области. Вместе с тем он не исключил, что в феврале и в марте будут развиваться активные боевые действия в Луганской и Донецкой областях.

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