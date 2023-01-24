Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналист

В Олешках Херсонской области нанесен результативный ракетный удар по месту расположения российских оккупантов.
В итоге ликвидированы около 20 офицеров РФ. Об этом в Telegram сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Он уточнил, что в Олешках накрыли кафе Эдем, где обедали русские офицеры. По его данным, удар был нанесен с помощью установок HIMARS.
"Российский офицерский корпус сократился на два десятка владельцев погон. Еще столько же, а может, и больше, отправлены в больницы", — пишет журналист.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.
Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.
Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.
"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.
Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.
Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.
Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.
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