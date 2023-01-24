Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналист

В Олешках ракетным ударом накрыли кафе Эдем, где обедали русские офицеры, сообщил Андрей Цаплиенко.

Нанесен удар по оккупантам на Херсонщине / Wikipedia, УНИАН

В Олешках Херсонской области нанесен результативный ракетный удар по месту расположения российских оккупантов.

В итоге ликвидированы около 20 офицеров РФ. Об этом в Telegram сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Он уточнил, что в Олешках накрыли кафе Эдем, где обедали русские офицеры. По его данным, удар был нанесен с помощью установок HIMARS.

"Российский офицерский корпус сократился на два десятка владельцев погон. Еще столько же, а может, и больше, отправлены в больницы", — пишет журналист.

/ Google/maps

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

Напомним, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага.

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