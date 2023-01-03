Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на Херсонщине

Преждевременные данные о продвижении могут лишь навредить операции по освобождению острова.

ВСУ ведут бои за остров Большой Потемкинский в Херсонской области / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о боях за остров Большой Потемкинский в Херсонской области.

Говорить об освобождении острова еще рано, речь идет пока об установлении украинского флага. Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга пояснила, что преждевременные данные о продвижении могут лишь навредить операции по освобождению острова и добавила, что установка флага - это сигнал для врага, что ВСУ идут вперед.

"Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении", — резюмировала Гуменюк.

/ Google/maps

Ранее сообщалось, что в Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.

Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.

Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.

"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.

Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.

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