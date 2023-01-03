'HIMARS прилетел': ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на Херсонщине

В Херсонской области был атакован загородный комплекс Grand Prix, в котором размещались подразделения российских оккупантов.
Как сообщается в местных пабликах, была атакована база россиян у Олешек в поселке Саги.
Уточняется, что в этом месте было расположение оккупантов из 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ РФ.
"Результат в виде пакета HIMARS не заставил долго ждать", — говорится в комментарии.
Уточняется, что ракетный удар по базе ГРУ последовал после того, как оккупанты начали выкладывать в соцсетях фото с отдыха.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что после освобождения Херсонской области ВСУ могут перейти в наступление на Запорожском направлении. По его словам, украинской армии нужно накапливать силы для дальнейшего наступления.
В Генштабе сообщали, что оккупанты РФ в Запорожской области готовятся к наступлению ВСУ на свои захваченные позиции и укрепляют оборону. Сооружения возводятся в спешном темпе.
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