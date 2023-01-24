glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россияне бегут из Луганска: военные РФ начали прятаться в тылу – Генштаб ВСУ

24 января 2023, 09:19
На Луганщине в отдельных населенных пунктах стало меньше личного состава российских военных.
Российские военные
Военные РФ начали прятаться в тылу/ Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ вывозит из оккупированного Луганска семьи российских военнослужащих – их перевозят на территории России. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил рф", – говорится в сообщении.

В то же время на Луганщине в отдельных населенных пунктах стало меньше личного состава врага. Профессиональные российские военные прячутся за спинами мобилизованных, которых в первую очередь отправляют на первую линию фронта.

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее военный аналитик, полковник Петр Черник отмечал, что российские оккупанты вряд ли пойдут в крупное наступление в Луганской области, однако исключать такой сценарий нельзя, ведь страна-агрессор РФ уже не раз совершала "безумные действия".

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что страна-агрессор РФ может совершить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине ВСУ вторжение России Генштаб ВСУ новости Луганской области
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:32

РФ за полчаса потеряла $40 млн: ночью ВСУ сбили три российских "Аллигатора"

09:19

Россияне бегут из Луганска: военные РФ начали прятаться в тылу – Генштаб ВСУВидео

09:17

"Подрыв престижа Путина": генерал-разведчик о вероятности миллионной мобилизации в РФВидео

09:00

Путин в феврале-марте бросит в Украину 200 тысяч войск и попытается захватить Донбасс – Жданов

08:53

Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВСВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:53

Как пережить кошмар войнымнение

08:49

Путин ведет переговоры с "Талибаном" о поставках оружия - СМИ

08:45

Есть два пути остановки агрессии Путина, второй эффективнее, но Запад выбрал военный – ЖдановВидео

08:44

Тимошенко подтвердил свою отставку из ОП: указ об его уходе опубликован на сайте ЗеленскогоВидео

Реклама
08:40

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

08:25

Мощный удар HIMARS на Херсонщине: офицеры РФ уничтожены в результате прилета – журналистВидео

08:14

Война в Украине закончится до лета 2023 года: Жданов оценил прогноз БудановаВидео

07:53

Мобилизация РФ не помогла: ситуация на поле боя не изменилась — CNNВидео

07:41

РФ может пойти в наступление в ближайшие месяцы – ISWВидео

07:28

"Будут новые решения": Кулеба анонсировал поставки западного оружия разного типа Украине

07:15

Провалы под Бахмутом РФ маскирует враньем о "наступлении на Запорожье" – ISWВидео

06:41

Rheinmetall может поставить в Украину 139 танков Leopard: СМИ назвали сроки

06:34

Гороскоп на сегодня 24 января: Рыбам – тяжесть, Тельцу – день милосердияВидео

06:32

О цене яиц "за кг": почему в этом нет ничего забавногомнение

Реклама
05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Козерогам - золотой дождь, Водолеям - перемены, Рыбам - выборВидео

04:15

Военный эксперт пояснил, с какими проблемами в мобилизации столкнутся вражеские генералыВидео

03:00

"Медлить нельзя": Маломуж рассказал, готов ли Запад помочь Украине провести контрнаступлениеВидео

02:35

Зима возвращается: Украину атакует дубак, названы сроки максимальных морозовВидео

02:02

"Хоум видео": Волочкова с Джигурдой накликали на себя гнев россиянВидео

01:35

Россия готовится к войне с НАТО – КатковВидео

00:51

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

00:35

Судьбоносная встреча кардинально изменит жизнь: 4 знака Зодиака ждет сказочная любовь в 2023 годуВидео

00:20

Отдыхать во время войны больше не удастся: Зеленский запретил чиновникам выезжать за границуВидео

23 января, понедельник
23:58

Отставка Тимошенко и глав ОВА: Зеленский подтвердил кадровые чистки в УкраинеВидео

23:44

Жданов рассказал, предупредят ли украинцев об угрозе нового наступления армии РФВидео

23:33

ВСУ добиваются успехов возле Кременной, это подтвердили в США - корреспондент ПентагонаВидео

23:16

Вопрос поставки самолетов для Украины сдвинулся с "мертвой точки": Кулеба рассказал подробностиВидео

22:50

Куда девать мандариновые корки: способы, о которых вы еще не слышали

22:49

Собирает вещи: Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе из ОП - СМИВидео

22:48

Начальник Генштаба Норвегии удивил цифрами потерь Украины и РФ на войнеВидео

22:32

Вечно молодые и ухоженные: названы 3 знака зодиака, которые практически не стареютВидео

22:16

"Они во власти тех, кто может убить": старый Вассерман опозорился, говоря о родственниках в Украине

22:00

Почему 25 января нельзя плакать и как в день Татьяны привлечь удачу: приметы и запретыВидео

21:48

Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает вниманиеВидео

Реклама
21:30

Генерал Маломуж рассказал, почему Запад панически боится полного разгрома РоссииВидео

21:07

Ждать Шольца не будут: Польша передает танки Leopard УкраинеВидео

21:00

Календарь прививок 2023: когда и от чего в Украине обязательно прививатьсяВидео

20:48

Дочь Фреймут показала голый животВидео

20:41

Как в 50 выглядеть моложе своих лет: 10 секретов, которые способны "освежить" женщину

20:38

Побил все рекорды: сколько заработал на скандальных мемуарах принц ГарриВидео

20:21

В Украине резко рухнули цены на гречкуВидео

20:08

"Мы на финальной стадии": Кулеба заявил, что вопрос о получении танков Leopard почти решенВидео

20:05

Олег Скрипка ответил, готов ли воевать с врагами на фронте с оружием в рукахВидео

20:05

ВСУ атаковали оккупантов: Россия понесла огромные потери во время наступленияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять