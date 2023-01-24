Россияне бегут из Луганска: военные РФ начали прятаться в тылу – Генштаб ВСУ

На Луганщине в отдельных населенных пунктах стало меньше личного состава российских военных.

Военные РФ начали прятаться в тылу/ Минобороны РФ

Страна-агрессор РФ вывозит из оккупированного Луганска семьи российских военнослужащих – их перевозят на территории России. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию российской федерации семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил рф", – говорится в сообщении.

В то же время на Луганщине в отдельных населенных пунктах стало меньше личного состава врага. Профессиональные российские военные прячутся за спинами мобилизованных, которых в первую очередь отправляют на первую линию фронта.

"В течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области отмечается уменьшение количества личного состава противника. К тому же, стало практикой, на передний край в основном отправляются мобилизованные российские военнослужащие. В то время, когда профессиональные военные пытаются всеми способами оставаться в тылу", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Ранее военный аналитик, полковник Петр Черник отмечал, что российские оккупанты вряд ли пойдут в крупное наступление в Луганской области, однако исключать такой сценарий нельзя, ведь страна-агрессор РФ уже не раз совершала "безумные действия".

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что страна-агрессор РФ может совершить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

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