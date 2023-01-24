Без подготовки - в "мясорубку": реальные потери РФ в войне зашкаливают – ВВС

Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигают по меньшей мере 110 тысяч человек.

У оккупантов РФ катастрофические потери / Минобороны РФ

С учетом раненых общие потери российских оккупантов в войне против Украины за 10 месяцев могут превышать 164 тысячи человек.

Из них 110 тысяч – это не только уничтоженные оккупанты, но и получившие серьезные ранения и пропавшие без вести. Также сюда входят и те, кто воевал в так называемой "Народной милиции" ОРДЛО. Об этом идет речь в материале ВВС.

Сообщается о том, что удалось установить имена более 12 200 российских военных, ликвидированных на войне в Украине. В их числе — 800 мобилизованных.

При этом "двухсотых" захватчиков может быть на 40-60% больше. Более того, Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигают по меньшей мере 110 000 человек.

Журналисты смогли установить имена 751 российских мобилизованных, уничтоженных в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября. Также 49 россиян умерли на территории РФ.

Уточняется, что потери среди мобилизованных могут быть выше, так как они отправляются на фронт практически без подготовки. Также среди причин — плохая координация действий различных отрядов ВС РФ и точные обстрелы ВСУ.

В материале подчеркивается, что за последние месяцы резко выросло число ликвидированных заключенных, завербованных в группу "Вагнера". Так, журналисты смогли установить имена 450 осужденных, ликвидированных силами обороны Украины.

Как пишут авторы статьи, среди оккупантов наибольшие потери несут именно добровольцы, наемники группы "Вагнера" и завербованные заключенные. В начале полномасштабного вторжения самые большие потери были среди российского спецназа.

В материале сказано, что добровольцы получают не более 7-10 дней подготовки перед тем, как отправиться на фронт.

При этом среди всех потерь оккупантов примерно 15% — это офицеры. Сюда же входят 4 генерала и 52 полковника. В то же время наиболее серьезные потери понесли младшие офицеры ВС РФ.

Журналисты добавили, что потери в так называемых "ЛДНР" могут достигать 36 тысяч человек.

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", - отметил эксперт.

Напомним, оккупант РФ Андрей Морозов из Москвы разнес командиров РФ за "мясорубки" на войне".

"Шансов удержать фронт нет", - заявил он.

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