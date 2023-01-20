"Не исключаю их безумия": полковник ВСУ объяснил, пойдет ли РФ в большое наступление на Луганщине

Оккупанты попытаются прорвать оборону защитников Украины на каком-то из направлений в Луганской области.

Полковник ВСУ объяснил, пойдет ли РФ в крупное наступление на Луганщине/ Минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты вряд ли пойдут в большое наступление в Луганской области, однако исключать такой сценарий нельзя, ведь страна-агрессор РФ уже не раз совершала "безумные действия".

Такое мнение высказал военный аналитик, полковник Петр Черник в интервью ТСН.uа Он подчеркнул, что России сейчас нет за счет чего проводить серьезные прорывные операции на этом направлении.

"Пока мне трудно понять, как им может удаться сделать какие-то прорывные серьезные операции (на Луганщине – ред.). Скажем, на глубину до 15 км, а это глубина механизированной бригады возле Бахмута, который они якобы "взяли", и Соледар, который там уже полностью под их контролем" (за лживыми заявлениями России – ред.)", – отмечает Черник.

Однако он отмечает, что полностью исключать этот вариант нельзя, ведь россияне "способны на безумие".

"За счет чего, какой качественной техники они совершат эти прорывные операции. Я себе пока это трудно представляю, но вместе с тем я не исключаю их безумия", – говорит полковник.

В то же время Черник выразил уверенность, что оккупанты попытаются прорвать оборону защитников Украины на каком-то из направлений на Луганщине. Но на каком именно направлении это может произойти – пока неизвестно, отмечает полковник.

Ситуация на Луганщине

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупационные войска России собрали уже около 30 тысяч своих войск в Луганской области. Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты в регионе.

Также Гайдай рассказывал, что Вооруженные силы Украины продолжают планомерное освобождение Луганской области и постепенно продвигаются в районе Кременной. Оккупанты России обстреливают украинские позиции со стороны Донецкой и области и атакуют на Харьковском направлении. Силы обороны отражают их атаки.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что украинские военные контрнаступают в Луганской области. Они уже очень близко подошли к Кременной. Теперь оккупанты находятся под угрозой попадания в "котел". Он утверждает, что 15 тысяч оккупантов могут оказаться в оперативном окружении.

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